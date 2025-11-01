عملیات بهسازی و نوسازی خیابان کارگر با اجرای بیش از ۳ هزار تن آسفالت در سطحی بالغ بر ۱۷ هزار و ۴۰۰ متر مربع به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تهران، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ گفت: پروژه بهسازی خیابان کارگر در راستای طرح توسعه محلهای و با هدف بهبود شرایط ترافیکی و ارتقای رضایت شهروندان اجرا شد.
وی با اشاره به محدوده اجرای این طرح افزود: عملیات عمرانی در حد فاصل میدان رازی تا میدان قزوین و با هدف تسهیل عبور و مرور خودروها و کاهش گرههای ترافیکی انجام شد.
قمی تصریح کرد: در این پروژه بیش از ۳ هزار تن آسفالت در مساحتی حدود ۱۷۴۰۰ مترمربع به کار رفت و تمامی مراحل تراش و روکش آسفالت با استفاده از ماشینآلات مکانیزه و مطابق با استانداردهای فنی اجرا شد.
شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: بهسازی و نوسازی معابر در محلات نیازمند مرمت از اولویتهای مدیریت شهری منطقه است و این روند بهصورت مستمر در سایر معابر ادامه خواهد یافت.