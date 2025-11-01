باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در این نمایشگاه، بانوان کارآفرین محصولات خود را در زمینههای صنایعدستی، پوشاک، مواد غذایی و هنرهای خانگی عرضه میکنند.
مسئول فرهنگی شهر مهستان، مریم کوزهساز گفت: غرفههای این نمایشگاه بهصورت رایگان در اختیار بانوان قرار گرفته و تلاش شده فضایی مناسب برای عرضه تولیدات خانگی آنان فراهم شود.
کوزهساز با اشاره به روند توسعه این طرح افزود: «فعالیت نمایشگاه از سه سال پیش با ۳۰ غرفه آغاز شد و امروز به ۱۲۱ غرفه افزایش یافته است.
وی همچنین از برنامهریزی برای ایجاد فضای سرپوشیده در فصلهای سرد خبر داد و گفت: «هدف ما این است که بانوان بتوانند فعالیت اقتصادی خود را در تمام طول سال ادامه دهند.
به گفته کوزهساز، حضور تولیدکنندگانی از اقلیمهای مختلف کشور باعث شده تنوع چشمگیری در محصولات این نمایشگاه ایجاد شود و شهروندان با صنایعدستی و فرهنگهای گوناگون آشنا شوند.