مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران گفت: بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است و تا مدت‌ها به صورت مخفی در طبیعت باقی می‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، «محمدصابر باغخانی پور» در جشنواره چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه ارگانیک در جمع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متولیان مواد غذایی ارگانیک در بوستان گفت‌و‌گو به بررسی ابعاد مهم تغذیه طبیعی، و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست پرداخت و گفت:تراریخته مناسب جامعه با اصالت ایرانی نیست و باید سال‌ها با واردکنندگان این موضوع بحث‌های فنی و عمیق داشته باشیم.

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران افزود: رابطه ارگانیک و محیط زیست کاملا مشخص است بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است و تا مدت‌ها به صورت مخفی در طبیعت باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: تغییرات ژنتیکی به وجود آمده در محصولات تراریخته باعث آسیب وارده به برخی از ارگانیسم‌ها مانند آفات و حشرات در اکوسیستم طبیعی شده و از تنوع زیستی آن‌ها می‌کاهد. با توجه به شواهد علمی و تجربی، روشن است که تغذیه طبیعی نه‌تنها برای سلامت جسم و روان انسان مفید است بلکه نقش کلیدی در حفاظت از محیط زیست دارد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار عنوان کرد: اساسا هزینه کردن در حوزه ارگانیک هزینه نیست، سلامت جامعه را در آینده تضمین می‌کنند و این یک اتفاق مهم در حوزه سیاستگذاری است، به همین منظور، سعی ما بر این است که با همکاری و مشارکت سازمان میادین میوه و تره بار و همچنین فروشگاه شهروند، لاین مخصوص مواد غذایی ارگانیک در این دو مراکز فروش، برای شهروندان ایجاد شود تا دسترسی به مواد غذایی ارگانیک آسانتر و در معرض دید باشد.

چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه ارگانیک کشور تا ۱۵ آبان از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۰ جهت معرفی و فروش مواد غذایی ارگانیک، در بوستان گفت‌و‌گو دایر خواهد بود.

بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است
