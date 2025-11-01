سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نسل فعلی نوجوان کشور را همان نسل شهید فهمیده دانست و ابراز امیدواری کرد با تدارک امکانات مناسب از سوی متولیان امر برای این قشر، شاهد رشد و تعالی آنها باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، مراسم اختتامیه ویژه‌برنامه «به افتخار نوجوونی» به مناسبت هفته ملی نوجوان، عصر جمعه نهم آبان‌ماه با حضور جمعی از نوجوانان منتخب حلقه‌های هویتی فرهنگسرا‌های شهر تهران، در محوطه باز فرهنگسرای نوجوان برگزار شد.

محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در این مراسم با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز به‌ویژه شهید حسین فهمیده، نسل فعلی نوجوانان کشور را ادامه‌دهنده راه شهید فهمیده دانست و گفت: این جشن بزرگ به افتخار شما نوجوانان عزیز برگزار شده است. شما آینده‌سازان کشور هستید و وظیفه ما فراهم‌کردن زمینه رشد و تعالی شماست.

وی با تأکید بر اینکه نسل نوجوان ارزشمندترین سرمایه کشور است، افزود: رسیدگی به این نسل از مهم‌ترین وظایف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. امیدواریم روز جوانی شما، روز پویایی، نشاط و شکوفایی باشد.

اعلمی با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی بستر‌های آموزشی و پرورشی متناسب با استعداد نوجوانان گفت: شما از همان نسلی هستید که در هر زمان و هر شرایطی پاسخ‌گوی نیاز کشور بوده‌اید؛ زمانی سلاح به‌دست گرفتید و زمانی قلم، و در هر دو مسیر سربلند بودید و خواهید بود.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به برگزاری پنج‌روزه برنامه «به افتخار نوجوونی» در فرهنگسرای نوجوان و بوستان بزرگ رازی، افزود: در این برنامه روزانه حدود دو هزار نوجوان دختر و پسر تهرانی در ۲۵ فعالیت فرهنگی، آموزشی و هنری شرکت کردند و شاهد بروز استعداد‌های چشمگیری در میان آنان بودیم.

وی در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای این برنامه گفت: در مراسم اختتامیه، تعدادی از نوجوانان منتخب بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین‌شده معرفی و تقدیر شدند. تلاش داریم با تداوم این روند و جلب مشارکت مردم، زمینه رشد و شکوفایی نوجوانان با استعداد کشور را بیش از پیش فراهم کنیم.

این مراسم با اجرای نیما کرمی و پخش زنده از شبکه سراسری امید برگزار شد. از جمله مهمانان ویژه این برنامه می‌توان به مژده لواسانی، هانا ستوهی، علی فروتن، محسن عراقی، حسین حقیقی و حسین رفیعی اشاره کرد.

همچنین تقدیر از نوجوانان برگزیده استان‌های مختلف و رونمایی از سردیس شهیدان حسین فهمیده و علی لندی از بخش‌های شاخص مراسم بود که با حضور پرشور نوجوانان و خانواده‌های آنان در فرهنگسرای نوجوان منطقه ۱۱ برگزار شد.