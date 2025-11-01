باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی ازدحام شدید جمعیت در یک معبد هندوها در ایالت آندرا پرادش واقع در جنوب هند، دستکم ۹ نفر بر اثر فشردهشدن جان خود را از دست دادند.
این فاجعه در معبد ونکاتِشْوارا در منطقه اِسْریکاکولام ایالت آندرا پرادش رخ داد که جمعیت زیادی از گردشگران در آن گردآمده بودند.
فرماندار ایالت آندرا پرادش در بیانیهای مرگ ۹ زائر در این حادثه را «عمیقاً تسلیت گفت».
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، نیز با ابراز تسلیت به بازماندگان قربانیان، گفت: «برای بهبودی مجروحان دعا میکنم.»
فجایع ناشی از ازدحام جمعیت و فشردهشدن مراسم در گردهماییهای بزرگ و جشنوارههای مذهبی هند امری شایع است. در سپتامبر گذشته، دستکم ۳۶ نفر در یک گردهمایی انتخاباتی ویجی، بازیگر سینما که به سیاست روی آورده، در ایالت تامیل نادو کشته شدند.
در ماه ژوئن، هجوم ناگهانی جمعیت در یک جشنواره مذهبی در ایالت اودیشا منجر به مرگ دستکم سه نفر و مصدومیت چندین تن دیگر شد.
در ماه قبل از آن، شش نفر در ایالت گوا بر اثر ازدحام هزاران نفر در یک مراسم راهرفتن روی آتش جان باختند.
همچنین در ژانویه، دستکم ۳۰ نفر در جریان ازدحام صبحگاهی در «کومبه مِلا»، یکی از بزرگترین گردهماییهای مذهبی هندوها در شهر پریاگاراج، کشته شدند.
منبع:خبرگزاری فرانسه