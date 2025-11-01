پیام شما شهروندان عزیز در مورد اقساط معوقه مشتریان بانک سپه در جنگ ۱۲ روزه؛ توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد اقساط معوقه مشتریان بانک سپه در جنگ ۱۲ روزه؛ پیامهایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.
دغدغه روز/
مشکلات پرداخت افساط معوقه وامهای بانک سپه در دوران جنگ ۱۲ روزه
نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد اقساط معوقه مشتریان بانک سپه در جنگ ۱۲ روزه، در لینک زیر مشاهده کنید.
جوابیه بانک سپه درخصوص اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه
بانک سپه درخصوص اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه نکاتی را اعلام کرد.
