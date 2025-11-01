تولید گاز شیرین به ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدحمید موسوی، جانشین شرکت نفت، گاز و پتروشیمی ، با تأکید بر راهبرد توسعهی هوشمندانه گفت: هدف ما صرفاً اجرای پروژه نیست، بلکه انتقال تجربه و دانش فنی به نسل آینده مهندسان ایرانی است. امروز با تکمیل حلقه اکتشاف تا پالایش، ایران در مسیر اقتدار انرژی قرار گرفته و قرارگاه نقش پیشران این مسیر را برعهده دارد.
وی با اشاره به رویکرد جدید این شرکت در مدیریت پروژههای انرژی افزود: در پروژههای اخیر، بهویژه در بخش پالایشگاهها و طرحهای گازی، استفاده از فناوریهای داخلی و توسعه مهندسی معکوس موجب شده تا بیش از ۸۵ درصد تجهیزات از منابع ایرانی تأمین شود. این دستاورد، نشاندهنده بلوغ فنی مجموعه است.
او گفت: در یکی از طرحهای اخیر، تنها در بخش انتقال و نصب تجهیزات سنگین پالایشگاهی، بیش از ۱۲۰۰ قطعه با طراحی بومی ساخته شد که پیشتر از کشورهای اروپایی وارد میشد. این دستاورد، علاوه بر صرفهجویی ارزی، زمینه اشتغال هزاران نیروی متخصص داخلی را فراهم کرد.
به گفته جانشین شرکت نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء؛ ما بهدنبال گسترش سهم ایران در بازارهای منطقهای و جهانی انرژی هستیم. تحقق این هدف بدون استفاده از ظرفیت مهندسی داخلی ممکن نیست، و قرارگاه امروز این ظرفیت را در خود دارد.»
با اتکا به توان مهندسی و شبکهای از شرکتهای تخصصی، از مرز اجرای پروژههای عمرانی فراتر رفته و نقش راهبری در زنجیره ارزش انرژی کشور را برعهده گرفته است. سندهای فنی قرارگاه نشان میدهد که این مجموعه در حوزههای اکتشاف، حفاری، استخراج، پالایش، مخازن، صنایع پتروشیمی و خطوط انتقال حضور عملیاتی و مدیریتی گستردهای دارد و همزمان اقدامات مرتبط با خدمات هوایی و پشتیبانی مهندسی را نیز دنبال میکند.
افزایش ظرفیت تولید بنزین به میزان ۵۸ میلیون لیتر روزانه - معادل بیش از ۵۰ درصد کل بنزین تولیدشده کشور.
تولید گاز شیرین ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز - معادل ۱۸ درصد از تولید گاز کشور.
تولید گازوئیل و سایر فرآوردههای نفتی ۲۲ میلیون لیتر در روز - معادل ۲۳ درصد تولید کل کشور.
عملیات حفاری ۳۰۰ حلقه چاه نفت و گاز که ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز را به دنبال داشته است.
ایجاد تأسیسات جمعآوری گازهای همراه (کاهش فلرینگ) با ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز.
احداث بیش از ۲۸۰ مخزن ذخیره استراتژیک با ظرفیت تجمیعی ۲۳ میلیون مترمکعب.
اکتشاف میادین با اجرای بیش از ۳۲۰۰ کیلومترمربع لرزهنگاری سهبعدی و بیش از ۵۶۰۰ کیلومترمربع لرزهنگاری دوبعدی.
پالایشگاه میعانات گازی که در اسناد قرارگاه یکی از شاخصترین پروژهها معرفی شده، بهعنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی قلمداد میشود. این پالایشگاه با ظرفیت عظیم، نقش محوری در تأمین فرآوردههای سوختی و ارتقای استقلال سوخت کشور ایفا کرده است. اسناد تأکید دارند بخش اعظمی از طراحی، تأمین و اجرای تجهیزات در این مجموعه با استفاده از ظرفیتهای داخلی صورت گرفته است - نکتهای که اهمیتِ بومیسازی دانش فنی را برجسته میسازد.
قرارگاه در توسعه خطوط انتقال نیز حضور مؤثر دارد؛ از جمله خطوط حیاتی که مسیرهای صادرات و امنیت انرژی کشور را تقویت کردهاند. اسناد به طراحی و اجرای خطوط طولانی و سازههای انتقال اشاره دارند که درمجموع، توان انتقال و صادرات کشور را به شکلی پایدار ارتقا دادهاند.
این رویکردها موجب شده قرارگاه از مجری صرف، به نقش یک بازیگر اقتصادی جامع در بخش انرژی ارتقا یابد.
آموزش و بهکارگیری نیروی فنی و مهندسی داخلی، ایجاد ظرفیتهای پژوهشی و توسعه واحدهای طراحی و مهندسی بومی از محورهای مستمر فعالیت هستند. هزاران نیروی جوان ماهر در پروژهها رشد یافته و در زنجیره تولید ملی تثبیت شدهاند - امری که ضامن استمرار دانش فنی و اجرای پروژههای پیچیده در داخل کشور است.