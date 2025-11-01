در قوانین اخلاقی ایالات متحده، هدایا به رئیس‌جمهور اگر بیش از مقدار مشخصی ارزش داشته باشند، باید افشا شوند اما در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، انتقاداتی مطرح شد که برخی هدایای ارسال‌شده گزارش نشده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سفر اخیر ترامپ به آسیا، بسیاری از رهبران کشورهای میزبان، هدایایی انتخاب‌شده و با دقت بالا به او تقدیم کردند؛ گاهی هدیه‌هایی عجیب و غیرمعمول، گاهی نمادین و شخصی. هدف آنان چیزی بیش از احترام صرف بود: ایجاد تأثیری که شاید به نتایج دیپلماتیک، تجاری یا امنیتی منجر شود. این هدایا بخشی از بازی ظریف دیپلماسی است؛ نشان دادن اینکه شناختی از شخصیت دریافت‌کننده دارند و می‌خواهند برجسته شوند.

در قوانین اخلاقی ایالات متحده، هدایا به رئیس‌جمهور اگر بیش از مقدار مشخصی ارزش داشته باشند، باید افشا شوند یا به دولت واگذار شوند. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، انتقاداتی مطرح شد که برخی هدایای ارسال‌شده گزارش نشده‌اند.

پِیجر طلایی از نتانیاهو

در دیدار نخست نخست‌وزیر اسرائیل با ترامپ در فوریه ۲۰۲۵، او یک پیجر طلایی تقدیم کرد؛ همان مدلی که پیش‌تر اسرائیل برای فعالیت‌های خاص در لبنان به کار برده بود. گفته شده ترامپ به صورت خصوصی این هدیه را «کمی نامأنوس» خوانده است.

کمربند قهرمانی بوکس از زلنسکی

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در دیدارش با ترامپ یک کمربند قهرمانی بوکس به یاد قهرمانی ورزشکار اوکراینی ارائه کرد. این هدیه در میز جانبی دیدار قرار گرفت، و به رغم صحنه‌ای رنگارنگ، در مذاکرات عملاً بی‌توجهی شد.

بوئینگ لوکس از قطر

یکی از بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین هدایا، یک بوئینگ ۷۴۷ لوکس است که قطر آن را هدیه داده است؛ گفته شده برای استفاده به عنوان «ایر فورس وان» جدید. ترامپ اعلام کرده این هواپیما نهایتاً به بنیاد کتابخانه ریاست‌جمهوری او منتقل خواهد شد.

نامزدی نوبل از میلِی

رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، در دیدار با ترامپ یک نامه نامزدی برای جایزه صلح نوبل را با قاب طلایی تقدیم کرد. هرچند این هدیه ارزش مادی چندانی نداشت، اما برای ترامپ از نظر نمادین اهمیت زیادی داشت.

تاج طلایی از کره‌جنوبی

در سفر ترامپ به کره‌جنوبی، رئیس‌جمهور لی جای میونگ یک تاج طلایی تاریخی (یا بازسازی‌شده) به او داد. با توجه به اتهامات برخی مخالفان درباره «سلطنت‌گرایی» ترامپ، این هدیه پیام ظریفی داشت. ترامپ با شوخی گفت دوست دارد آن را همین حالا بر سر بگذارد.

این مجموعه هدایا نشان می‌دهد که در صحنه دیپلماسی مدرن، انتخاب هدیه به سادگی ظاهر نیست؛ بلکه نوعی پیام نمادین و تاکتیکی است. رهبران خارجی نه تنها می‌کوشند نشان دهند به رئیس دولت قدرتمندی احترام می‌گذارند، بلکه با دقت دست به انتخاب هدیه‌ای می‌زنند که ترکیبی از شخصیت او، علایقش و روابط بین کشورها را منعکس کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فقط ایران است که به ترامپ باج نمی‌دهد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
از ترس ترامپ دیوانه هدیه بهش میدند که کار بهشون نداشته باشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هدیه نیستند رشوه هستند اینها در ظاهر هستند درباطن دولار وطلا رد بدل میشود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
الان این خبر چه مشکلی از ملت ایران باز کرد. بابا اخباری رو کار کنید که تلنگری باشه برای مسئولان برای رفع مشکلات و موانع اسایش ملت. جای این اخبار مطالبه گر باشید از حقوق مردم. شجاع باشید و از همه مدیران اعم از قوه مجریه و مقننه و قضائیه در رفع مشکلات مردم طلب کنید از اونها. حقایق موجود مملکت به گوش اونها برسانید. نان که سرسفره میبرید حلال کنید. از مشکلات معیشتی. بی کاری. پارتی بازیها. از گرانی ها. از رانت ها. از قوانینی که دیگه کارایی ندارند. از قوانینی که به نفع مردم هست و اجراا نمیشه. از بی عدالتی های اموزشی در تمام سطوح. از وام دهندگان بانکی که حداقل ها رو به ملت نمیدهند. عوضش میلیاردها تومان رو به نورچشمی ها خودشان میدهند. و دها وصدها و هزاران موضوع دیگه خبر بنویسید. یکم به خودتون و خانواده بزرگتان که ملت شما هستند متعصب باشید.خط فقر تو کشور بیداد میکنه. مردم واقعا دیگه کمرشون تو گرانی ها شکست. جوانان رو دریابید.خبری کارکنید که مشکل کار وشغل وازدواح انها رو حل کنه؛ سالمندان رو دریابید.سالها سخت پس از بازنشستگی. قیمت گران وسرسام اور داروها و خدمات پاراکلینیکی برای سالمندان.
۰
۱
پاسخ دادن
