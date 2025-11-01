باشگاه خبرنگاران جوان - در سفر اخیر ترامپ به آسیا، بسیاری از رهبران کشورهای میزبان، هدایایی انتخاب‌شده و با دقت بالا به او تقدیم کردند؛ گاهی هدیه‌هایی عجیب و غیرمعمول، گاهی نمادین و شخصی. هدف آنان چیزی بیش از احترام صرف بود: ایجاد تأثیری که شاید به نتایج دیپلماتیک، تجاری یا امنیتی منجر شود. این هدایا بخشی از بازی ظریف دیپلماسی است؛ نشان دادن اینکه شناختی از شخصیت دریافت‌کننده دارند و می‌خواهند برجسته شوند.

در قوانین اخلاقی ایالات متحده، هدایا به رئیس‌جمهور اگر بیش از مقدار مشخصی ارزش داشته باشند، باید افشا شوند یا به دولت واگذار شوند. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، انتقاداتی مطرح شد که برخی هدایای ارسال‌شده گزارش نشده‌اند.

پِیجر طلایی از نتانیاهو

در دیدار نخست نخست‌وزیر اسرائیل با ترامپ در فوریه ۲۰۲۵، او یک پیجر طلایی تقدیم کرد؛ همان مدلی که پیش‌تر اسرائیل برای فعالیت‌های خاص در لبنان به کار برده بود. گفته شده ترامپ به صورت خصوصی این هدیه را «کمی نامأنوس» خوانده است.

کمربند قهرمانی بوکس از زلنسکی

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در دیدارش با ترامپ یک کمربند قهرمانی بوکس به یاد قهرمانی ورزشکار اوکراینی ارائه کرد. این هدیه در میز جانبی دیدار قرار گرفت، و به رغم صحنه‌ای رنگارنگ، در مذاکرات عملاً بی‌توجهی شد.

بوئینگ لوکس از قطر

یکی از بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین هدایا، یک بوئینگ ۷۴۷ لوکس است که قطر آن را هدیه داده است؛ گفته شده برای استفاده به عنوان «ایر فورس وان» جدید. ترامپ اعلام کرده این هواپیما نهایتاً به بنیاد کتابخانه ریاست‌جمهوری او منتقل خواهد شد.

نامزدی نوبل از میلِی

رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی، در دیدار با ترامپ یک نامه نامزدی برای جایزه صلح نوبل را با قاب طلایی تقدیم کرد. هرچند این هدیه ارزش مادی چندانی نداشت، اما برای ترامپ از نظر نمادین اهمیت زیادی داشت.

تاج طلایی از کره‌جنوبی

در سفر ترامپ به کره‌جنوبی، رئیس‌جمهور لی جای میونگ یک تاج طلایی تاریخی (یا بازسازی‌شده) به او داد. با توجه به اتهامات برخی مخالفان درباره «سلطنت‌گرایی» ترامپ، این هدیه پیام ظریفی داشت. ترامپ با شوخی گفت دوست دارد آن را همین حالا بر سر بگذارد.

این مجموعه هدایا نشان می‌دهد که در صحنه دیپلماسی مدرن، انتخاب هدیه به سادگی ظاهر نیست؛ بلکه نوعی پیام نمادین و تاکتیکی است. رهبران خارجی نه تنها می‌کوشند نشان دهند به رئیس دولت قدرتمندی احترام می‌گذارند، بلکه با دقت دست به انتخاب هدیه‌ای می‌زنند که ترکیبی از شخصیت او، علایقش و روابط بین کشورها را منعکس کند.

منبع: دیروزبان