باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد البرادعی، دیپلمات برجسته مصری و مدیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در انتقادی تند به سکوت و بیعملی دولتهای عربی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، از مواضع این کشورها در قبال پروندههای قضایی بینالمللی علیه اسرائیل ابراز تاسف عمیق کرد.
البرادعی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که اجماع جهانی میان دولتها، سازمانها و کارشناسان بینالمللی در مورد ارتکاب نسلکشی و جنایات ضدبشری توسط اسرائیل در غزه وجود دارد. وی با اشاره به پیگیری مستند مواضع کشورهای عربی در پرونده دیوان دادگستری بینالمللی و دادگاه کیفری بینالمللی، خاطرنشان کرد که بیشتر کشورهای پیوسته به این پروندهها از جمله کلمبیا، لیبی، مکزیک، فلسطین، اسپانیا، ترکیه و بولیوی و نیز کشورهای شاکی مانند بنگلادش، بولیوی، جزایر کومور، جیبوتی، آفریقای جنوبی، شیلی و مکزیک، غیرعرب هستند.
این دیپلمات مصری با بیان اینکه «ما عربها صاحبان اصلی این مسئله هستیم»، با زبانی کنایهآمیز به تحلیل این وضعیت پرداخت و نوشت: «زمانی که شما میترسید، تکلیف ما چیست؟ به نظر من آمریکا و رژیم صهیونیستی قدرتهای بزرگ حقهباز و ترسناکی هستند و همچنین به نظر میرسد سران عربی از قلدری این رژیم به عنوان ابزاری برای ترساندن ملتهای خود و توجیهی برای سرکوب مخالفان و بهانهای برای ابدی کردن حکومت خود استفاده میکنند.»
البرادعی با ابراز تاسف از این وضعیت، افزود: «به نظر من دولتهای عربی از مشارکت در هر اقدام قانونی علیه اسرائیل واهمه دارند. امیدوارم در این برداشت اشتباه کرده باشم.»
وی در ادامه به رویکرد متناقض برخی کشورهای عربی اشاره کرد که به جای مراجعه به نهادهای بینالمللی قضایی، ترجیح میدهند از ایالات متحده درخواست مداخله کنند. این دیپلمات مصری این وضعیت را به تلاش برخی مخالفان برای اصلاح نظام از درون به منظور اجتناب از سرکوب تشبیه کرد.
منبع: روسیا الیوم