دیپلمات برجسته مصری، با انتقاد شدید از سکوت و بی‌عملی دولت‌های عربی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، ابراز تاسف کرد که این کشور‌ها از مشارکت در هرگونه اقدام قضایی بین‌المللی علیه اسرائیل واهمه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد البرادعی، دیپلمات برجسته مصری و مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در انتقادی تند به سکوت و بی‌عملی دولت‌های عربی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، از مواضع این کشور‌ها در قبال پرونده‌های قضایی بین‌المللی علیه اسرائیل ابراز تاسف عمیق کرد.

البرادعی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که اجماع جهانی میان دولت‌ها، سازمان‌ها و کارشناسان بین‌المللی در مورد ارتکاب نسل‌کشی و جنایات ضدبشری توسط اسرائیل در غزه وجود دارد. وی با اشاره به پیگیری مستند مواضع کشور‌های عربی در پرونده دیوان دادگستری بین‌المللی و دادگاه کیفری بین‌المللی، خاطرنشان کرد که بیشتر کشور‌های پیوسته به این پرونده‌ها از جمله کلمبیا، لیبی، مکزیک، فلسطین، اسپانیا، ترکیه و بولیوی و نیز کشور‌های شاکی مانند بنگلادش، بولیوی، جزایر کومور، جیبوتی، آفریقای جنوبی، شیلی و مکزیک، غیرعرب هستند.

این دیپلمات مصری با بیان اینکه «ما عرب‌ها صاحبان اصلی این مسئله هستیم»، با زبانی کنایه‌آمیز به تحلیل این وضعیت پرداخت و نوشت: «زمانی که شما می‌ترسید، تکلیف ما چیست؟ به نظر من آمریکا و رژیم صهیونیستی قدرت‌های بزرگ حقه‌باز و ترسناکی هستند و همچنین به نظر می‌رسد سران عربی از قلدری این رژیم به عنوان ابزاری برای ترساندن ملت‌های خود و توجیهی برای سرکوب مخالفان و بهانه‌ای برای ابدی کردن حکومت خود استفاده می‌کنند.»

البرادعی با ابراز تاسف از این وضعیت، افزود: «به نظر من دولت‌های عربی از مشارکت در هر اقدام قانونی علیه اسرائیل واهمه دارند. امیدوارم در این برداشت اشتباه کرده باشم.»

وی در ادامه به رویکرد متناقض برخی کشور‌های عربی اشاره کرد که به جای مراجعه به نهاد‌های بین‌المللی قضایی، ترجیح می‌دهند از ایالات متحده درخواست مداخله کنند. این دیپلمات مصری این وضعیت را به تلاش برخی مخالفان برای اصلاح نظام از درون به منظور اجتناب از سرکوب تشبیه کرد.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: محمد البرادعی ، جنگ غزه ، کشورهای عربی
خبرهای مرتبط
اختلال روانی نیمی از نیرو‌های ذخیره اسرائیل را از کار انداخت
بیانیه ۴۰ سازمان بین‌المللی در محکومیت مانع‌تراشی اسرائیل در مسیر کمک‌های بشردوستانه
وزیر خارجه ترکیه به عراق سفر می‌کند
گردان‌های قسام: آماده بازیابی همزمان اجساد اسرای اسرائیلی در سراسر غزه هستیم
اسرائیل: اجساد دریافت شده از غزه متعلق به اسرای کشته شده نیست
اردن و آلمان: نیروی بین‌المللی در غزه باید مجوز سازمان ملل داشته باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دولتهای عربی پشت پرده با اسرائیل و غربی‌های وحشی همدست هستندو لاغیر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
پس تا بحال کجا بودی !!!!!!؟؟؟؟؟
خداوند به دولتمندان هر کشوری قدرت میده و بعد مهلت
تا ببنند .جکار میکنند و بعد که
خانه نشین شدند .ندامت میدهند
که زمانی در قدرت بودم و میتوانستم کاری کنم .بخاطر منافع شخصی خودم و یار و غار و هم حزبی سکوت کردم و
حالا یک عمر ندامت و پیشمانی
که فایده هم ندارد
۰
۱
پاسخ دادن
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
چین پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
اوربان، توسک را به استفاده از جنگ اوکراین برای منافع سیاسی متهم کرد
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
پکن: رزمایش مشترک به رهبری فیلیپین در دریای چین جنوبی رصد شد
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
بیانیه ۴۰ سازمان بین‌المللی در محکومیت مانع‌تراشی اسرائیل در مسیر کمک‌های بشردوستانه
آخرین اخبار
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
درمان ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید در افغانستان
رشد پنج‌برابری واردات کالا از مسیر ریلی خواف-هرات
حماس گزارشی از نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل را به ترکیه ارائه کرد
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
نمایشگاه نقاشی هنرمند افغانستانی با محوریت فرهنگ مشترک ایران و افغانستان در تهران
بازدید دانش‌آموزان افغانستانی از المپیک فناوری برای الهام‌گیری و باور توانایی‌ها
حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دارندگان "آمایش ۱۷" مدارک خود را به‌روز کنند
تبریک قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیا؛ ایران آماده همکاری فرهنگی و ورزشی با کشور همسایه
اختلال روانی نیمی از نیرو‌های ذخیره اسرائیل را از کار انداخت
صعود کوهنوردان مهاجران افغانستانی به قله اورجین لواسان
سازمان ملل: حملات اسرائیل هنگام برداشت زیتون سبک زندگی فلسطینیان را تهدید می‌کند
بیانیه ۴۰ سازمان بین‌المللی در محکومیت مانع‌تراشی اسرائیل در مسیر کمک‌های بشردوستانه
پکن: رزمایش مشترک به رهبری فیلیپین در دریای چین جنوبی رصد شد
الجولانی به واشنگتن سفر خواهد کرد
۷۵۰ کودک سودانی در بحبوحه خشونت‌ها بدون خانواده‌هایشان آواره شده‌اند
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
بازداشت فرد مظنون به ارتباط با داعش در فرانسه
پیشروی نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه
اوربان، توسک را به استفاده از جنگ اوکراین برای منافع سیاسی متهم کرد
چین پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد
وزیر خارجه ترکیه به عراق سفر می‌کند