رئیس دیوان محاسبات کشور در دیدار همتای عربستانی خود گفت: توسعه همکاری‌ها و تعاملات در زمینه‌های مورد علاقه مشترک، به‌ویژه در حوزه نظارت مالی و حسابرسی، ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس دیوان محاسبات عربستان سعودی در دیدار با سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان در حاشیه اجلاس جهانی اینتوسای در شرم‌الشیخ مصر، از توسعه روابط و همکاری‌های تخصصی میان دو دیوان استقبال کرد.

رئیس دیوان محاسبات عربستان با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه دو کشور بزرگ و مسلمان جهان اسلام گفت: «ایران و عربستان دو کشور دوست، برادر و تأثیرگذار در منطقه و جهان اسلام هستند.»

وی با اشاره به اهمیت تداوم ارتباطات دوجانبه در حوزه‌های حسابرسی، تبادل تجربه و ارتقای دانش تخصصی افزود: «دیدار با هیأت بلندپایه دیوان محاسبات ایران، بهترین و پربارترین دیدار هیأت عربستان در این اجلاس بوده است.»

در ادامه، سید احمدرضا دستغیب نیز با تأکید بر اشتراکات فراوان دو کشور و روابط رو‌به گسترش میان تهران و ریاض گفت: «توسعه همکاری‌ها و تعاملات در زمینه‌های مورد علاقه مشترک، به‌ویژه در حوزه نظارت مالی و حسابرسی، ضرورتی راهبردی برای هر دو دیوان است.»

رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان همچنین پیشنهاد عضویت ناظر دیوان محاسبات ایران در مجمع دیوان‌های محاسبات کشور‌های عربی (عربوسای) را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با استقبال رئیس دیوان محاسبات عربستان به‌عنوان رئیس فعلی این مجمع روبه‌رو شد.

