باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان در جمع خبرنگاران با اشاره به تقارن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانشآموز، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و تبعید حضرت امام خمینی (ره) با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامههای شاخص این مناسبتها را در استان فارس اعلام کرد.
او گفت: مراسم محوری ۱۳ آبان در بیش از ۲۰۰ شهر و روستای استان برگزار خواهد شد و نشستهای تحلیلی ـ تبیینی با حضور دانشآموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت با محوریت جنگ ۱۲ روزه، گفتمان مقاومت و امیدآفرینی، با همکاری آموزشوپرورش و سازمان تبلیغات اسلامی اجرا میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ویژه کنشگران فرهنگی و رسانهای در سراسر استان خبر داد و افزود: این برنامهها با هدف توانمندسازی نیروهای انقلابی در مقابله با جنگ نرم و ترویج فرهنگ ضد استکباری طراحی شدهاند.
ملکمکان ادامه داد: نشستهای تخصصی با موضوع استکبارستیزی و مقاومت با حضور اندیشمندان، روحانیون و فعالان فرهنگی در مرکز استان و شهرستانها برگزار میشود و پوسترهای متناسب با این مناسبتها در سطح عمومی استان توزیع خواهد شد.
او از اجرای طرح «هزار مدرسه، هزار راه پرامید» و اعزام تبیینگران جوان به مدارس برای برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشآموزی خبر داد و گفت: طرح «گراد» نیز با محوریت مناظره، تریبون آزاد و میزگردهای دانشآموزی در مدارس راهاندازی میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس به پویش ساخت آدمک از سران استکبار، مسابقه نقاشی «فرار موشها» با موضوع فرار صهیونیستها، و طرح «پرسش آبان» با محوریت جایگاه آمریکا در منطقه اشاره کرد و افزود: فیلمهای «یوز» و «فرمانروای آب» نیز با نگاه ملی و مذهبی در مدارس فارس اکران خواهد شد.
ملکمکان از آغاز اعزام ۱۵ هزار دانشآموز به راهیان نور همزمان با سالروز شهادت شهید فهمیده و اعزام تعداد مشابهی به اردوهای راهیان پیشرفت و امید خبر داد و گفت: رویداد بزرگ «آرشام» با هدف ارزیابی و تجلیل از فعالان بسیج دانشآموزی از ابتدای آبان آغاز میشود.
او همچنین به اجرای گروههای سرود، تریبون آزاد، مصاحبههای دانشآموزی، پویش «عکس من سرباز وطنم» و برپایی غرفه روایت اقتدار توسط دانشآموزان اشاره کرد و از دیدار جمعی از دانشآموزان دختر با استاندار فارس برای بیان مطالبات و توقعات خبر داد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در پایان اعلام کرد: راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شیراز با حضور اقشار مختلف مردم، طلاب، دانشآموزان و دانشجویان، روز سهشنبه ساعت ۹ صبح در میدان شهدا، جنب ارگ کریمخان زند برگزار میشود. سخنران این مراسم سید اسماعیل حسینی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این مراسم با تلاوت قرآن، شعارگویی، اجرای سرود، روضهخوانی، روایتگری، سخنرانی و قرائت قطعنامه ادامه خواهد یافت.