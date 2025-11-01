باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجید ارجونی،مدیرکل راه‌آهن قم گفت: در ادامه روند توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی و در راستای تحقق اهداف برنامه تکلیفی اداره‌کل راه‌آهن قم، عملیات بارگیری نخستین محموله ۵۰۰ تنی میلگرد صادراتی از ایستگاه سواریان به مقصد ترکیه آغاز شد.

وی افزود: پس از پایان بارگیری میلگرد، ۵۰۰ تن شمش فولادی نیز در واگن‌های اروپایی بارگیری و از طریق شبکه ریلی کشور به مقصد ترکیه اعزام خواهد شد.

ارجونی با تأکید بر اهمیت شهرک صنعتی سلفچگان در توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی اظهار داشت: با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و همکاری مؤثر بخش خصوصی، روند حمل بار صادراتی از مسیر ریلی افزایش می‌یابد که این امر نقش مهمی در کاهش تردد جاده‌ای و ارتقای سهم حمل‌ونقل ریلی در صادرات کشور دارد.

اتصال و ارتباط با خطوط راه‌آهن اصفهان، اراک و محور جدید و قدیم تهران، ورود و خروج بیش از هشت هزار مسافر در روز، ورود و خروج بیش از ۳۲ هزار واگن باری در ماه، ورود و خروج روزانه ۴۸ رام قطار مسافری و ۹۰۰ رام قطار باری و واقع‌شدن در مرکز کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از ویژگی‌های راه‌آهن قم می‌باشد.

قرار داشتن ایستگاه راه‌آهن در مرکز شهر در فاصله نزدیک به حرم حضرت معصومه(س) و عبور خط راه‌آهن از داخل شهر و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات شهری از دیگر ویژگی‌های راه‌آهن قم است.

منبع: روابط عمومی راه آهن قم