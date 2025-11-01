مدیر شبکه دو سیما درباره برنامه‌های نیمه دوم سال در این شبکه عنوان کرد: فصول بعدی و به‌روزشده تعدادی از برنامه‌ها در پاییز و زمستان روانه آنتن شده‌اند و این روند ادامه خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد بامروت‌نژاد گفت: به‌عنوان نمونه فصل جدید برنامه «دو نقطه» به مخاطبان عرضه شد که این بار مرتبط با ایران است و فضای تازه‌ای با حضور افراد شاخص ترسیم کرده است. دومین لیگ مسابقه نوجوانان «دو نقطه» نیز برگزار خواهد شد. تقریباً تعداد بسیاری از برنامه‌های موفق شبکه دو سیما برای نیمه دوم سال با نهضت فصل دوم‌سازی همراه شده‌اند و در فصول جدید با ابتکارات و ایده‌های تازه‌ای مهمان خانه‌های هم وطنان می‌شوند. 

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره عبور برنامه «پاورقی» از ۶۰۰ قسمت به‌عنوان یکی از ویژندهای شبکه دو سیما و استقبال مخاطبان توضیح داد: تولید این برنامه به‌واسطه توفیقاتی که داشته، حتماً ادامه پیدا می‌کند. اکنون رسانه ملی به تولیدات تبیین‌گر نیاز دارد و «پاورقی» نه‌تنها به تبیین موضوعات روز و اخبار گوناگون رسانه‌ها می‌پردازد، بلکه با اعتمادبه‌نفس از دستاوردهای جمهوری اسلامی دفاع می‌کند و مقابل خودتحقیرگران و غرب‌زده‌ها می‌ایستد. زبان طنز این برنامه برای جمع چشمگیری از مردم جذابیت دارد. بنابراین فرایند تولید آن ادامه خواهد داشت و امیدوارم بتواند جایگاه خوبی را که در بین تولیدات صداوسیما پیدا کرده است، حفظ کند. 

وی افزود: ما در طول هر هفته صدها پیام صوتی ازطریق واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان در خصوص «پاورقی» دریافت می‌کنیم. با اینکه معمولاً تماس صوتی برای ارتباط مخاطبان با برنامه‌ها روش آسانی نیست و اکثر افراد ترجیح می‌دهند ازطریق پیامک در مورد برنامه‌ها نظر بدهند، اما «پاورقی» توانسته در طول هفته تعداد قابل قبولی تماس تلفنی دریافت کند. در فضای مجازی نیز می‌بینیم که مخاطبان به‌صورت خودجوش بخش‌هایی از برنامه را به اشتراک می‌گذارند که بازدیدهای خوبی هم می‌گیرد. می‌توان گفت ما برای توزیع برنامه «پاورقی» کار خاصی نمی‌کنیم؛ یعنی این برنامه خودکار خودش را معرفی می‌کند و مجموعه این عوامل سبب اطمینان شبکه از علاقه مخاطب به «پاورقی» شده است و طبیعتاً ما از اثری که مورد اقبال مخاطبان واقع شده، حمایت می‌کنیم و اگر بتوانیم آن را توسعه خواهیم داد. 

مدیر شبکه دو سیما درباره مرکز سیمرغ و تأثیر آن در کیفیت‌بخشی به تولیدات آنتن که در مهرماه سومین سال تأسیس خود را پشت سر گذاشت نیز بیان کرد: برنامه‌های «خانه سبز» که متناسب با فضا و نیازهای خانواده ایرانی است، سریال «رؤیای ریحانه» که در مورد جمعیت و فرزندآوری است و پخش آن به‌تازگی پایان یافته و... از تولیدات سیمرغی ما هستند. شبکه دو سیما یکی از شبکه‌هایی است که بیشترین تعامل را با سیمرغ دارد. ما قالب‌های متنوعی از تولیدات سیمرغ از مجموعه‌های تلویزیونی تا تولیدات ترکیبی را از شبکه پخش می‌کنیم و فکر می‌کنم ایجاد این مرکز از دستاوردهای درخشان دوره تحول بوده است. 

بامروت‌نژاد با بیان اینکه رسانه ملی در این دوره مدیریتی و طی چهار سال گذشته به‌صورت جدی درراستای تحول گام برداشته، گفت: آنتن شبکه دو سیما و درصد مخاطبان ما نشان می‌دهد که تغییرات مؤثر واقع شده است. تحول در رویکردهای برنامه‌ها و استقبال از این تغییرات در مسیر درستی پیش می‌رود و شاهد رشد در ابعاد مختلفی بوده‌ایم.

مدیر شبکه دو سیما اضافه کرد: در دوره تحول صداوسیما تلاش بسیاری شده تا برنامه‌های باکیفیت متعددی درخصوص هویت ملی، ادبیات و فرهنگ بومی آنتن به روی آنتن بروند. تغییرات محسوسی در رویکردها ایجاد شده و کوشش شده تلویزیون در آمارهای کمی مخاطبان نیز تغییرات مثبتی ایجاد شود. این تغییرات کمی و کیفی می‌تواند بزرگ‌ترین دستاورد تحول تا این نقطه از مسیر طی‌شده باشد.

 

