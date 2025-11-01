باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاوری مازندران گفت:بر این اساس، آمار ارسالی به میادین تهران امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۹۶ هزار و ۷۴۰ کیلوگرم و به فروشگاه‌های تهران ۹۹ هزار و ۵۹۹ کیلوگرم مرغ آماده طبخ بوده که در مجموع ۲۹۶ هزار و ۳۳۹ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به تهران ارسال شده است.

او افزود:همچنین ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ قطعه مرغ زنده برای کشتارگاه‌های تهران ارسال گردید که با احتساب این مقدار، جمع کل گوشت مرغ ارسالی به تهران به ۵۶۸ هزار و ۶۹۹ کیلوگرم رسید.

جعفری گفت:در همین روز، میزان گوشت مرغ توزیعی (با احتساب قطعه‌بندی و کاله) در مازندران ۴۱۳ هزار و ۳۹۴ کیلوگرم ثبت شده است.

او افزود: علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز مرغ آماده طبخ در استان توزیع می‌گردد.

جعفری در پایان گفت: میزان گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی به سایر استان‌ها ۹۹ هزار و ۹۷۳ کیلوگرم و مرغ زنده ارسالی به سایر استان‌ها (سمنان) ۱۲ هزار و ۸۵۰ قطعه بوده است.