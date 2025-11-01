بیش از ۵۶۸ هزار کیلوگرم گوشت مرغ امروز به تهران ارسال شده است که شامل مرغ آماده طبخ و مرغ زنده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده -  جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاوری مازندران گفت:بر این اساس، آمار ارسالی به میادین تهران امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۹۶ هزار و ۷۴۰ کیلوگرم و به فروشگاه‌های تهران ۹۹ هزار و ۵۹۹ کیلوگرم مرغ آماده طبخ بوده که در مجموع ۲۹۶ هزار و ۳۳۹ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به تهران ارسال شده است.

او افزود:همچنین ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ قطعه مرغ زنده برای کشتارگاه‌های تهران ارسال گردید که با احتساب این مقدار، جمع کل گوشت مرغ ارسالی به تهران به ۵۶۸ هزار و ۶۹۹ کیلوگرم رسید.

جعفری گفت:در همین روز، میزان گوشت مرغ توزیعی (با احتساب قطعه‌بندی و کاله) در مازندران ۴۱۳ هزار و ۳۹۴ کیلوگرم ثبت شده است.

او افزود: علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های گلستان و گیلان و فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش نیز مرغ آماده طبخ در استان توزیع می‌گردد.

جعفری در پایان گفت: میزان گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی به سایر استان‌ها ۹۹ هزار و ۹۷۳ کیلوگرم و مرغ زنده ارسالی به سایر استان‌ها (سمنان) ۱۲ هزار و ۸۵۰ قطعه بوده است.

برچسب ها: توزیع مرغ ، تولید مرغ
خبرهای مرتبط
ثبات در بازار مرغ مازندران
مازندران قطب امنیت غذایی کشور است
مرغ مازندران مهمان سفره ایرانی ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
توزیع بیش از ۵۶۸ تن گوشت مرغ در تهران
شناسایی ۱۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
کشف زمین خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیاردی در چالوس
آمادگی بابلسر برای میزبانی مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان + فیلم
آغاز برداشت نارنگی‌های زودرس از باغات شهرستان نور؛ تولید ۷۵۰۰ تنی
رونق باغ‌های سیب نور؛ معیشت ۴۸۰ خانوار در گردش چرخه برداشت
کاهش بارش‌ها در مازندران
وداع باشکوه‌ ام کی ان گلوگاه با جام حذفی فوتبال کشور‌
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «متحد و استوار مقابل استکبار»
آغاز طرح کنترل ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها در مازندران
پیروزی شیرین وارش نوشهر مقابل شهر راز شیراز
حضور ۵ نماینده از مازندران در اردوی تیم ملی والیبال نشسته