باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آنچه باید درباره سکته قلبی بدانیم

سکته قلبی یک عارضه شایع است که باید درباره آن آگاهی داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - این موشن‌گرافی شما را با علائم سکته قلبی، عوامل خطر، عوارض و راه‌های پیشگیری آشنا می‌کند. آگاهی و واکنش سریع می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.

مطالب مرتبط
آنچه باید درباره سکته قلبی بدانیم
young journalists club

عواملی که باعث کاهش مرگ و میر در اثر سکته قلبی شده است + فیلم

آنچه باید درباره سکته قلبی بدانیم
young journalists club

شایع‌ترین علت مرگ و میر انسان‌ها + فیلم

آنچه باید درباره سکته قلبی بدانیم
young journalists club

عاملی که باعث به وجود آمدن سکته قلبی می‌شود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم
۶۰۲

آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم
۴۵۵

واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم
۳۹۸

راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
۳۷۶
به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم
۳۲۳

پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.