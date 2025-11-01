باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی در سومین نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریها با گرامیداشت یاد شهیدان به ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، مهمترین دلیل ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش را در کنار مجاهدتهای نیروهای مسلح کشور، حضور مردم و همبستگی ملی دانست و گفت: مهمترین وظیفه ما حفظ و ارتقاء انسجام ملی است.
وزیر کشور تاکید کرد: از هر اقدامی که به همبستگی ملی خدشه وارد میکند، باید پرهیز شود.
وی با قدردانی از دستاندرکاران انتخابات اردیبهشت سال آینده، گفت: در گذشته انتخابات الکترونیک در چند شهر برگزار شده است، اما در تلاشیم با همکاری سایر دستگاهها به ویژه شورای نگهبان با فراهم شدن زیرساختهای لازم، انتخابات تمامالکترونیک در کل کشور برگزار شود که دستاورد بزرگی خواهد بود.
وزیر کشور صحت، دقت و سرعت را سه ویژگی انتخابات الکترونیکی برشمرد و اضافه کرد: در این دوره احراز هویت و اخذ و شمارش رأی بهصورت الکترونیکی انجام میشود. اجرای موفق انتخابات الکترونیکی شوراها میتواند زمینهساز برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به همین شیوه باشد. وزارت کشور با سایر دستگاههای مرتبط با انتخابات از جمله شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی و امنیتی، در همه مراحل تعامل بسیار خوبی دارد.
مومنی برگزاری انتخابات تناسبی در تهران را بسیار با اهمیت دانست و گفت: در انتخابات تناسبی همه احزاب و تشکلها میتوانند نقش فعال داشته و به همان میزانی که از مردم رأی میگیرند در شورا کرسی داشته باشند؛ این روش میتواند به افزایش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود.
وی همچنین مردم، احزاب و تشکلها و مجریان را از مهمترین ارکان برگزاری انتخابات مناسب دانست و افزود: برخلاف برخی کشورها مشارکت در انتخابات در ایران اختیاریست و وظیفه دستاندرکاران انتخابات فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم است. مشارکت بیشتر مردم در انتخابات میتواند تقویت مولفههای قدرت ملی را بههمراه داشته باشد. مردم با امید، انگیزه و نگاه به آینده در انتخابات شرکت میکنند و ما باید فضایی را فراهم کنیم که مردم احساس کنند رأیشان اثرگذار است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه احزاب، تشکلها و جریانهای سیاسی نقش مهمی در ایجاد انگیزه در مردم برای حضور در انتخابات دارند، عنوان کرد: ما به عنوان وزارت کشور باید فرصت برابر و منصفانه برای فعالیت همه احزاب فراهم کنیم و نباید فرقی داشته باشد که کدام حزب رأی میآورد.
مومنی اضافه کرد: در برگزاری انتخابات نباید حق هیچ فرد و حزبی ضایع شود، مردم به صحت انتخابات به عنوان میراث انقلاب و امام راحل اعتماد دارند و باید تلاش کنیم از همه جریانات سیاسی در انتخابات حضور داشته باشند تا مردم بتوانند متناسب با نگاه و سلیقهشان فرد و جریان سیاسی مورد نظرشان را انتخاب کنند.