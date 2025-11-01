باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در سفر به شهرستان فراشبند و حضور در جشن مردمی قصب و خرما، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد محلی اظهار کرد: فراشبند شهرستانی با فرهنگی کهن و مردمی شریف، متدین و فرهیخته است که سابقه درخشان آن در عرصه ایثار و مقاومت، نشان از روحیه مسئولیت‌پذیری مردم این منطقه دارد.

او با یادآوری پیشینه آیین‌های شکرگزاری در ایران اظهارکرد: برگزاری جشن‌های برداشت محصول در گذشته، جلوه‌ای از سپاسگزاری مردم در برابر نعمت‌های الهی بوده و ریشه در سنت‌های دیرینه خداپرستی ایرانیان دارد. امروزه این آیین‌ها در قالب جشنواره‌های محلی، به شکل مدرن‌تری استمرار یافته و به عنوان فرصتی برای هم‌افزایی فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شوند.

نماینده عالی دولت در فارس با تاکید بر اهمیت نشاط اجتماعی گفت: جامعه‌ای پویا و باانگیزه، زمینه‌ساز پیشرفت و آبادانی است؛ دین مبین اسلام نیز نه تنها با شادی و تفریح مخالفتی ندارد، بلکه آن را در چارچوب ارزش‌های اخلاقی و دینی توصیه کرده است؛ از این منظر، جشنواره‌هایی نظیر قصب و خرما می‌تواند ضمن ترویج فرهنگ کار و تولید، نشاط اجتماعی را نیز در جامعه تقویت کند.

امیری افزود: این‌گونه رویداد‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی هر شهرستان، نقش مؤثری در ایجاد انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ مشارکت دارند؛ جشن‌های برداشت محصول باید به محلی برای تبادل ایده‌های نو، شناسایی ظرفیت‌های مغفول و ارائه راهکار‌های علمی برای بهبود بهره‌وری و رونق اقتصادی تبدیل شوند.

او با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از محصولات کشاورزی گفت: بر اساس آمارها، حدود نیمی از مهاجرت‌های روستایی ناشی از مشکلات اقتصادی است و حمایت هوشمندانه از کشاورزی می‌تواند عاملی مهم در تثبیت جمعیت روستا‌ها و تقویت اقتصاد خانواده‌ها باشد.

استاندار فارس تاکید کرد: جشنواره‌های برداشت محصول علاوه بر نمایش ظرفیت‌های کشاورزی، باید بازتاب‌دهنده هویت فرهنگی بومی مناطق نیز باشند؛ از آداب و رسوم و موسیقی محلی تا شیوه‌های سنتی تولید و مهم‌تر از آن، پیوند میان کشاورزی و اقتصاد پایدار.

امیری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نو در کشاورزی گفت: برندسازی محلی و ملی، توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات و استفاده از اقتصاد دیجیتال می‌تواند مسیر تولید ثروت در مناطق روستایی را متحول کند.

رئیس شورای برنامه‌ریزی استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فارس در حوزه کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: در استان فارس سه اقلیم از مجموع نه اقلیم کشور وجود دارد که همین تنوع زیستی و اقلیمی، موجب تنوع محصولات کشاورزی و باغی شده و بستر رونق گردشگری خوراک و طبیعت را فراهم کرده است.

او افزود: برنامه‌ریزی برای نهادینه‌سازی این جشنواره‌ها در سطح ملی و بین‌المللی باید با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در قالب نقشه راهی مدون انجام گیرد تا جشن‌های بومی، به فرصت‌های واقعی توسعه تبدیل شوند.

استاندار فارس بر اهمیت «برندسازی محلی و ملی» تاکید کرد و افزود: برگزاری جشن‌هایی همچون جشن قصب و خرمای فراشبند، نمونه‌ای موفق از حرکت به سمت هویت‌بخشی اقتصادی و فرهنگی است که حتی می‌تواند به ثبت نشان‌های جغرافیایی کالا بینجامد؛ موضوعی که زمینه‌های حقوقی آن نیز در بستر قانون فراهم است.

شهرستان فراشبند در ۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان شیراز واقع شده است.

منبع: استانداری فارس