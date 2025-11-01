سرعت غیرمجاز، خطری برای جان شهروندان/ شناسایی ۳ محور پرخطر

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث رانندگی گفت: سه محور بلوار مهندسین، بلوار دکتر حسابی و بلوار سرداران به عنوان معابر دارای بیشترین میزان تخلفات سرعت غیرمجاز در شهر شیراز شناسایی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد فرخ‌زاده با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث رانندگی گفت: بر اساس تحلیل داده‌های سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات، سه محور بلوار مهندسین (جنوب به شمال)، بلوار دکتر حسابی (غرب به شرق) و بلوار سرداران (غرب به شرق) به عنوان معابر دارای بیشترین میزان تخلفات سرعت غیرمجاز در شهر شیراز شناسایی شده‌اند.

او افزود: سرعت غیرمجاز نه‌تنها یک تخلف، بلکه خطری جدی برای جان راننده، سرنشینان و سایر شهروندان است. هدف از نصب دوربین‌های هوشمند در معابر، صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه حفظ جان انسان‌ها و پیشگیری از وقوع حوادث تلخ رانندگی است.

فرخ‌زاده خاطرنشان کرد: دوربین‌های هوشمند سطح شهر به‌صورت مکانیزه و بدون نیاز به اپراتور، تخلفات را رصد و همان لحظه پیامک اعمال قانون را برای راننده ارسال می‌کنند. این سیستم‌ها با دقت بالا، رانندگان متخلف را شناسایی کرده و نقش مهمی در کاهش رفتار‌های پرخطر ترافیکی دارند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز ضمن تقدیر از همکاری پلیس راهور افزود: از پلیس راهور درخواست شده تا با استفاده از ظرفیت تیم‌های نامحسوس و گشت‌های کنترلی، نظارت میدانی مؤثرتری در این محور‌ها داشته باشند تا از بروز تخلفات پرخطر جلوگیری شود. هدف ما برخورد نیست؛ هدف، پیشگیری و حفظ جان شهروندان است.

او همچنین از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، یاری‌گر مدیریت شهری در حفظ ایمنی باشند: از مردم فهیم شیراز انتظار داریم با احترام به قانون و رعایت سرعت مطمئنه، ما را در تأمین ایمنی سفر‌های شهری یاری کنند. بی‌توجهی به قوانین ترافیکی می‌تواند در یک لحظه، حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

فرخ‌زاده در پایان تأکید کرد: ایجاد فرهنگ ترافیکی سالم، تنها با همکاری مردم، پلیس و مدیریت شهری محقق می‌شود. همه ما مسئولیم که با رفتار مسئولانه، از بروز حوادث جلوگیری کنیم و شهری ایمن‌تر و آرام‌تر برای خود و خانواده‌هایمان بسازیم.

برچسب ها: معاون حمل و نقل ترافیک ، شهرداری شیراز ، سرعت غیرمجاز ، پلیس
خبرهای مرتبط
۹۲ کیلومتر مسیر دوچرخه و ۷.۱ کیلومتر پیاده‌راه در آستانه اجرا
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد نخبگان فارس و شهرداری شیراز
تصویب ایستگاه نمازی در خط حمل و نقل شهید سلیمانی صدرا-شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ و فروش گاز مایع در شیراز+ فیلم
دانه‌های طلایی کنجد در کازرون؛ محصول کشاورزی پایدار + فیلم و تصاویر
کشف کالاهای قاچاق در فارس؛ از توقیف فندک‌ تا دستگاه حفاری میلیاردی
دستگیری متهم با ۲۵ فقره کلاهبرداری از طریق ارائه رسید‌های جعلی
تأمین مسکن جوانان، اولویت خدمات اجتماعی خیرین باشد
تقدیم فرش ثبت جهانی انجیر دیم استهبان به موزه فائو
آخرین اخبار
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ و فروش گاز مایع در شیراز+ فیلم
کشف کالاهای قاچاق در فارس؛ از توقیف فندک‌ تا دستگاه حفاری میلیاردی
دستگیری متهم با ۲۵ فقره کلاهبرداری از طریق ارائه رسید‌های جعلی
دانه‌های طلایی کنجد در کازرون؛ محصول کشاورزی پایدار + فیلم و تصاویر
تأمین مسکن جوانان، اولویت خدمات اجتماعی خیرین باشد
تقدیم فرش ثبت جهانی انجیر دیم استهبان به موزه فائو
برگزاری مراسم ۱۳ آبان در بیش از ۲۰۰ نقطه فارس
لزوم ثبت نشان‌های جغرافیایی و هویت‌بخشی اقتصادی
سرعت غیرمجاز، خطری برای جان شهروندان/ شناسایی ۳ محور پرخطر
فعالیت ۲۵۰ قرارداد عمرانی در حوزه راه‌های روستایی فارس
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی در شیراز
آغاز اجرای پایلوت طرح جدید مشاوره پیش از ازدواج در شیراز
کانون‌های مساجد فارس میزبان عزاداران فاطمی می‌شود
نخل و عشایر دو رکن توسعه فراشبند
انار نی‌ریز از افتخارات جهانی تا تهدید و چالش
مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات»، در حرم شاهچراغ برگزار شد + تصاویر
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان مهر