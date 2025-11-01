وضعیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با تیم استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه هفته جاری به مصاف استقلال خوزستان می رود که 3 بازیکنش مصدوم هستند.

امید عالیشاه و رضا شکاری به علت مصدومیت به بازی روز جمعه نمی رسند. البته شکاری بعد از مدت ها از دیروز با پرسپولیس تمرین کرد. او به دلیل مشکل کمر در یک ماه گذشته در کنار سرخپوشان نبود. ظاهرا این بازیکن از بعد از تعطیلات فیفا دی آبان می تواند برای پرسپولیس بازی کند.

محمد حسین صادقی مصدوم بعدی است که در تمرینات قبل از بازی با تراکتور مصدوم شد و به این بازی هم نرسید اما طبق پیگیری های صورت گرفته این بازیکن ظاهرا مصدومیت جدی ندارد و می تواند مقابل استقلال خوزستان به میدان برود.