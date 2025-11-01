وضعیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با تیم استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم  فوتبال پرسپولیس در حالی در  چارچوب  هفته دهم لیگ برتر  فوتبال روز جمعه هفته جاری  به مصاف استقلال خوزستان می رود که 3 بازیکنش مصدوم هستند. 

امید عالیشاه  و رضا شکاری به علت مصدومیت به بازی روز جمعه نمی رسند. البته  شکاری بعد از مدت ها از دیروز با پرسپولیس تمرین کرد. او به دلیل مشکل کمر در یک ماه گذشته در کنار سرخپوشان  نبود. ظاهرا این بازیکن از بعد از تعطیلات فیفا دی آبان می تواند برای پرسپولیس بازی کند.

محمد حسین صادقی مصدوم بعدی  است که در تمرینات قبل از بازی با تراکتور مصدوم شد و به این بازی هم نرسید اما طبق پیگیری های صورت گرفته  این بازیکن ظاهرا مصدومیت جدی ندارد و می تواند مقابل استقلال خوزستان به میدان برود. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال خوزستان ، بازیکنان پرسپولیس
خبرهای مرتبط
محکومیت سنگین پرسپولیس و سپاهان تایید شد
آشتیانی: بازی پرسپولیس و تراکتور کیفیت لازم را نداشت
تغییر جدول لیگ برتر فوتبال/ سه امتیاز کسر شده به تیم‌های لیگ برتری بازمی‌گردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد
VAR پیروزی را از پیکان گرفت/ فجر در وقت اضافه از شکست گریخت
عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
ایران «جام جهانی شطرنج گوا» را با پیروزی آغاز کرد
پایان همکاری مهرداد خانبان با پرسپولیس
پیروزی دوباره آرسنال با هفتمین کلین‌شیت پیاپی/ منچستریونایتد متوقف شد
از پیشنهاد‌های جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از مسی + فیلم
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نیس/ راموس جلوی یک تساوی دیگر را گرفت
آخرین اخبار
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نیس/ راموس جلوی یک تساوی دیگر را گرفت
پیروزی دوباره آرسنال با هفتمین کلین‌شیت پیاپی/ منچستریونایتد متوقف شد
VAR پیروزی را از پیکان گرفت/ فجر در وقت اضافه از شکست گریخت
از پیشنهاد‌های جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از مسی + فیلم
دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد
ایران «جام جهانی شطرنج گوا» را با پیروزی آغاز کرد
از واکنش کری تا لبرون جیمز به خشونت پلیس آمریکا + فیلم
عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی
سومی ایران در رقابت‌های تنیس فجیره
مروری بر حواشی و اتفاقات کشتی فرنگی و آزاد در هفته اخیر + فیلم
از صعود به فینال تنیس ایتالیا تا اخبار مربوط به لیگ برتر بسکتبال در ورزش بانوان + فیلم
پایان همکاری مهرداد خانبان با پرسپولیس
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با استقلال خوزستان
پایان مسابقات اسکیت اینلاین هاکی با معرفی تیم‌های برتر
تیم‌های مدال‌آور مسابقات ژیمناستیک مشخص شدند
اعزام تیم ملی مطابق مقررات کمیته ملی المپیک بود
روایت والیبالیست روس از حادثه برای صابر کاظمی
آخرین وضعیت مصدومیت سردار آزمون در امارات
بحران استقلال در بازی با الوحدات/ جانشین کوشکی چه بازیکنی خواهد بود؟
محکومیت سنگین پرسپولیس و سپاهان تایید شد
تغییر جدول لیگ برتر فوتبال/ سه امتیاز کسر شده به تیم‌های لیگ برتری بازمی‌گردد
اعلام زمان قرعه‌کشی یک شانزدهم جام حذفی
تحلیل رسانه یونانی از نقش طارمی در المپیاکوس
اتحادیه جهانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهانی ۲۰۱۵ را تایید کرد
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل از فردا
آگزبورگ ۰ - ۱ دورتموند/ تداوم برد‌ زنبور‌ها با گل گیراسی
آشتیانی: بازی پرسپولیس و تراکتور کیفیت لازم را نداشت
نبرد پیکان و فجر شهید سپاسی در ورزشگاه شهدای قدس