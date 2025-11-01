رییس موسسه ملی سلامت مرهم گفت: با حضور ۳۲ جراح پلاستیک، ۱۳۵ عمل شکاف لب بسیار پیچیده در بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی - جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شوراس اسلامی در مراسم تجلیل از تیم پزشکان موسسه ملی مرهم، با زبانی سرشار از قدردانی، کار این تیم را به ایثار دوران دفاع مقدس تشبیه کرد.

وی اظهار داشت: بعد از سی سال از دفاع مقدس، من بار دیگر ایثار و فداکاری را از گروهی از پزشکان دیدم. شما چهره‌ای را بازسازی کردید تا یک انسان دیگر در جامعه سرافراز باشد. این کار را با هیچ ارزشی نمی‌توان پاسخ داد و پاداش آن تنها نزد خداست.

وی در ادامه با اشاره به شرح حال بیمارانی که پس از سال‌ها انتظار، مانند جوانی که به خاطر این نقص ازدواج نکرده بود یا فردی که شصت سال منتظر مانده بود، افزود: این کار شما تنها مرهم بر جسم نبود، بلکه مرهمی بر دل‌ها و جان‌ها بود.

عبدالجلیل هرمز کلانتر مؤسس مؤسسه ملی سلامت ایران در استان یزد نیز در این مراسم گفت: جمعا ۲۱۵ بیمار از سراسر کشور جهت جراحی ثبت نام کردند که تعداد ۱۳۸ بیمار واجد شرایط عمل، توسط برترین جراحان پلاستیک، جراحی شدند و بزرگترین رویداد پزشکی رایگان در حوزه لب و کام در یزد رقم خورد.

وی اظهار داشت: این تعداد عمل جراحی که طی پنج روز صورت گرفت در بیمارستان‌های معتبر دنیا در دوسال انجام می‌شود که یک اقدام کم نظیر محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: تمامی هزینه‌های درمان این بیماران از جمله ایاب و ذهاب، اسکان و جراحی، رایگان بوده و هیچ دریافتی از آنها صورت نگرفته است. همچنین بسیاری از این بیماران به دلیل ناتوانی مالی، سال‌ها از دریافت این خدمت محروم مانده بودند.

کلانتر هرمزی این اقدام را مانوری برای دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد و ادامه داد: همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌های بیمارستان و مدیران دانشگاه در انجام این اعمال جراحی، مثال زدنی بود و بیشترین تعداد جراحان پلاستیک در یزد حضور یافتند.

رییس موسسه ملی سلامت مرهم خاطر نشان کرد: در این اقدام، پیچیده‌ترین و فوق تخصصی‌ترین تکنیک‌های عمل شکاف لب دنیا برای بیماران انجام شد تا مرهمی بر آلام چندین ساله بیماران شکاف لب باشد.

وی همچنین از راه اندازی دوازدهمین شاخه انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در یزد خبر داد.

موسسه ملی سلامت مرهم در سی و چهارمین سفر خود به مناطق مختلف کشور، از ۶ تا ۱۰ آبان ماه در بیمارستان شهید صدوقی یزد، میزبان بیماران شکاف لب با همکاری پزشکان، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یزد، سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه‌های استان بود.

در آیین اختتامیه حضور اعضای این موسسه در یزد، از دست اندرکاران این اقدام خداپسندانه قدردانی شد.