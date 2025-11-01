فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۹۳ سارق و قاچاقچی در این منطقه خبر داد و گفت: از این افراد، ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا علیزاده گفت: در راستای برخورد با متخلفانی که پلاک خود را مخدوش می‌کنند، طرحی در ۶ شهرستان غرب استان تهران اجرا شد. در این طرح، ۶۶۴ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰۳ دستگاه خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل و اعمال قانون شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به برخورد با سارقان ادامه داد: همکارانم موفق شدند ۹۳ سارق و قاچاقچی را شناسایی و دستگیر کنند که این افراد در ۱۳۷ فقره انواع سرقت نقش داشتند.

علیزاده گفت که از این افراد، ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۵ کیلوگرم انواع موادمخدر نیز کشف شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها، تاثیر بسزائی در کاهش وقوع جرائم و بزه‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت، گفت: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را به پلیس از طریق شماره ۱۱۰ گزارش کنند.

برچسب ها: قاچاق سوخت ، کشف قاچاق
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل اصلی قاچاق سوخت در هرمزگان
توقیف ۵۷ هزار لیتر فرآورده سوختی قاچاق در کرمان
محکومیت، فرجام حمل سوخت قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
آخرین اخبار
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
پیشنهاد یک پاسبان طبیعت برای مقابله با شکارچیان + فیلم
همکاری‌های بین بخشی از دوباره کاری و تأخیر در پاسخ به بحران‌ها جلوگیری می‌کند
نکات حیاتی برای ایمنی در زمان زلزله + فیلم
کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در غرب استان تهران
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان کشور جامائیکا
۵۵ درصد جوانان مستقل شده بهزیستی دارای شغل هستند
نسل فعلی نوجوان کشور، ادامه‌دهنده راه شهید فهمیده است
بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است
اجرای بیش از ۳ هزار تن آسفالت در خیابان کارگر / محور پرتردد منطقه ۱۱ نونوار شد
جزئیات مناسب‌سازی اتوبوس‌های جدید پایتخت برای معلولان
خودرو‌های گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند
ورودی جنوبی ایستگاه متروی هلال احمر، بزودی افتتاح می‌شود
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با اعتراف به ۱۷ فقره کلاهبرداری میلیاردی
مجوز بهره‌برداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) صادر شد
تعداد میادین میوه و تره‌بار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزی ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند
۱۰۵۰ بیمار ای‌بی در کشور شناسایی شدند/ پانسمان این بیماری تحریم است
۱۷۳ بوستان در سطح شهر تهران مناسب‌سازی شده‌اند
ثبت بیش از ۵۴۰ هزار واقعه ولادت در کشور طی ۷ ماه امسال
جنسیت و سن، در میزان درک خطر رانندگان مؤثر است
۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شد
ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به منظور رد مال تحویل داده شد
معاونین وزارت جهادکشاورزی به سازمان بازرسی فراخوانده شدند
وضعیت ترافیکی صبح امروز معابر و بزرگراه‌ها در پایتخت
عفو محکومان امنیتی نشان‌دهنده نگاه ویژه به حقوق شهروندی است
کیفیت هوای پایتخت ۱۰ آبان ۱۴۰۴؛ شاخص آلودگی ۸۹ و در وضعیت قابل قبول