فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۹۳ سارق و قاچاقچی در این منطقه خبر داد و گفت: از این افراد، ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا علیزاده گفت: در راستای برخورد با متخلفانی که پلاک خود را مخدوش می‌کنند، طرحی در ۶ شهرستان غرب استان تهران اجرا شد. در این طرح، ۶۶۴ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰۳ دستگاه خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و به پارکینگ منتقل و اعمال قانون شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به برخورد با سارقان ادامه داد: همکارانم موفق شدند ۹۳ سارق و قاچاقچی را شناسایی و دستگیر کنند که این افراد در ۱۳۷ فقره انواع سرقت نقش داشتند.

علیزاده گفت که از این افراد، ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۵ کیلوگرم انواع موادمخدر نیز کشف شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها، تاثیر بسزائی در کاهش وقوع جرائم و بزه‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت، گفت: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را به پلیس از طریق شماره ۱۱۰ گزارش کنند.