روابط‌عمومی دانشگاه یزد اعلام کرد: بررسی ابعاد کامل حادثه سقوط یکی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری با همکاری مراجع ذی‌ربط در حال انجام است و پیگیری درمان این دانشجو نیز با جدیت ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام روابط‌عمومی دانشگاه یزد، روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه، خانم مبینا حمصیان، دانشجوی رشته معماری دانشکده هنر و معماری، در حین انجام تمرین درس «برداشت از بنا‌های تاریخی» در یکی از خانه‌های سنتی واقع در بلوار بسیج یزد دچار سانحه سقوط شد و متأسفانه آسیب مغزی دید.

دانشگاه یزد از همان لحظات نخست وقوع حادثه، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، روند درمان این دانشجو را پیگیری کرده است. با مساعدت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت محترم بیمارستان شهید رهنمون، تیم تخصصی پزشکی تشکیل و طبق نظر تیم معالج، عمل جراحی در همان ساعات اولیه انجام شد. سایر مراقبت‌های درمانی نیز همچنان در حال انجام است.

با وجود تلاش‌های مستمر تیم پزشکی، تاکنون تغییر محسوسی در روند بهبودی خانم حمصیان حاصل نشده است، اما درمان و مراقبت‌های ویژه با پیگیری کامل ادامه دارد.

همچنین بررسی ابعاد مختلف حادثه در دستور کار دانشگاه قرار گرفته و دانشگاه یزد اعلام کرده است که تمام توان خود را برای همراهی با خانواده محترم این دانشجو و همکاری کامل با مراجع ذی‌ربط به‌کار خواهد بست.

دانشگاه یزد در پایان از عموم مردم شریف دارالعباده یزد، دانشگاهیان و جامعه علمی استان درخواست کرد برای بهبودی عاجل این دانشجوی عزیز دعا کنند.

منبع: روابط عمومی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اول ایمنی بعد کار ، چند سالیه که فراموشش کردیم.
۰
۶
پاسخ دادن
