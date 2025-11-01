باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاکنژاد وزیر نفت امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در آیین امضای ۱۲ قرارداد فروش و جمعآوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری بهصورت ویدئوکنفرانس اظهار کرد: حضور رئیسجمهوری در این مراسم سبب دلگرمی هرچه بیشتر همکاران صنعت نفت در پیگیری و اجرای طرحها میشوند.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر همواره جلوگیری از سوختن گازهای همراه و خاموشی مشعلها یکی از دغدغههای مهم در حوزه صنعت نفت بوده است، ادامه داد: با درک این دغدغه و با ارادهای جدی گامهایی برای مهار گازهای مشعل و جلوگیری از اتلاف ثروت ملی برداشته شده است.
سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی و خصوصی
وزیر نفت با بیان اینکه جمعآوری گازهای مشعل گامی مؤثر برای کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط زیست و جبران بخش از ناترازی انرژی است، افزود: همچنین از جنبه اقتصادی نیز اقدامی بسیار ارزشمند بوده و از هدررفت ثروت ملی جلوگیری میکند.
پاکنژاد تصریح کرد: بر این اساس و با هدف کاهش هرچه بیشتر گازسوزی، اجرای برنامههای جمعآوری گازهای مشعل در قالب طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت در اولویت قرار گرفته و با مشارکت و سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی و خصوصی با جدیت تمام پیگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه در چند سال منتهی به آغاز دولت چهاردهم، درمجموع ۳۳۰ میلیون فوتمکعب در روز ظرفیت برای جمعآوری گازهای ارسالی به مشعل ایجاد شده بود، گفت: ازجمله این طرحها میتوان به راهاندازی ردیف نخست کارخانه انجیال ۳۲۰۰، پروژههای کوتاهمدت پارسی کلاستر، مارون ۳، ۵ و ۶ و چشمهخوش اشاره کرد.
جمعآوری ۴۴ میلیون مترمکعب گاز مشعل
وزیر نفت با بیان اینکه بر اساس اهداف کمّی ارائهشده در برنامه هفتم پیشرفت، شرکتهای ملی نفت و گاز ایران مکلف به جمعآوری گازهای مشعل حدود ۱.۵ میلیارد فوتمکعب در روز تا پایان این برنامه هستند، اظهار کرد: در راستای تحقق این تکلیف، برنامهریزی برای اجرای طرحهای گوناگون انجام شده است.
پاکنژاد با اشاره به اینکه از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تاکنون در شرکت ملی نفت ایران جمعآوری گازهای همراه رگ سفید و گچساران ۱و۲، راهاندازی کارخانه انجیال ۳۱۰۰، پروژه کوتاهمدت گاز ترش مارون ۵، راهاندازی کمپرسورهای کارخانه انجیال ۱۰۰۰ و راهاندازی ایستگاه هفتکل، به سرانجام رسیده است، گفت: پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز بهرهبرداری از برخی پروژههای فرعی قراردادهای بیدبلند و مارون، انجام شود.
وی تأکید کرد: با اجرای ۱۲ قراردادی که امروز امضا شد، مقدار جمعآوری گازهای مشعل تا پایان سال ۱۴۰۵ به تدریج حدود ۲۹۵ میلیون فوت مکعب در روز افزایش مییابد.
خاموشی ۳۲ مشعل
وزیر نفت با اشاره به اینکه با ادامه این روند و اجرای طرحهای برنامهریزی شده، تا پایان برنامه هفتم پیشرفت جمعآوری گازهای مشعل به میزان ۴۴ میلیون متر مکعب در روز محقق میشود، گفت: این همان هدف کمّی تکلیفشده در برنامه است.
پاکنژاد تصریح کرد: قراردادهایی که امروز با حضور رئیسجمهوری امضا شد شامل ۱۲ قرارداد با مجموع ظرفیت حدود ۲۹۵ میلیون فوت مکعب در روز و جمعآوری گاز ۳۲ مشعل مربوط به میادین اهواز، رگسفید، بیبیحکیمه، لالی، گلخاری، هفت شهیدان، کوپال، کارون و زیلائی در استانهای خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر است.
وی با بیان اینکه شاهد مرحله تازهای از اقدامهای ارزنده با حضور فعال بخش خصوصی و تلاش مدیران و متخصصین صنعت نفت هستیم، افزود: این اقدامها مسیر بهرهبرداری مؤثر از منابع انرژی در کشور را سرعت میبخشد.
دعوت از سرمایهگذاران
وزیر نفت با تأکید بر اینکه برای جمعآوری گازهای همراه در نقاط باقیمانده نیز در حال جذب سرمایهگذار و واگذاری هستیم، گفت: از تمام شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز و دانشبنیان دعوت میکنم در این زمینه مشارکت کنند.
پاکنژاد گفت: با اجرا و تکمیل این طرحها که امروز قرارداد آنها منعقد شد، افزون بر اضافه شدن حدود ۱۸۰ میلیون فوتمکعب در روز به تولید گاز سبک کشور، از محل فروش گاز غنی و فرآورش و تکمیل زنجیره ارزش محصولات، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه با جمعآوری گازهای مشعل، همچنین خوراک مورد نیاز پتروشیمیها با هدف تکمیل زنجیره ارزش هم تأمین میشود، تصریح کرد: اجرای این طرحها سبب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۲ هزار نفر در منطقه میشود.
وزیر نفت در پایان با تشکر و قدردانی از حمایتهای بیدریغ رئیسجمهوری و تلاشهای مدیران و همکاران در صنعت نفت بیان کرد: بی تردید، تحقق این پروژهها هدیهای برای مردم ایران خواهد بود که شایسته بهرهمندی از هوای پاک، انرژی پایدار و توسعه عزتمند هستند.
منبع: وزارت نفت