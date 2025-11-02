قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، یکی از قوانینی است که موافقان و مخالفانی دارد و یک کارشناس حوزه اقتصادی درمورد آن توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رسولی، کارشناس حوزه اقتصادی درمورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: قانونی است که مواد متعددی دارد و خلاصه‌اش این است که بر اساس معاملاتی که ممکن است افراد انجام دهند مشمول پرداخت مالیات‌های قابل توجهی شوند.

رسولی ادامه داد: بر اساس این قانون، هر گاه کسی معاملاتی انجام دهد که منظور از معاملات در این قانون، به ویژه در رابطه با موضوعاتی مثل ملک، ارز و خودرو است که نشان دهد فرد بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد باید ۱۵ درصد آن را مالیات دهد و اگر این درآمد به ۴۰۰ میلیون تومان برسد باید ۲۰ درصد آن را برای مالیات بپردازد و اگر درآمدش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان باشد باید ۲۵ درصد پرداخت کند.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: افرادی مثل فروشندگان مسکوکات طلا، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی، نیروی انتظامی و... مکلف هستند که هرگونه معامله درمورد این اموال را ثبت کنند و به اداره دارایی اطلاع دهند.

رسولی با اشاره به انتقادهای موجود بر این قانون ادامه داد: انتقاداتی بر این قانون وارد شده است و برخی از کارشناسان حوزه اقتصادی بر این باور هستند که این قانون به گونه‌ای، به رونق بازار کمک نمی‌کند و باعث رکود بیشتر هم، می‌شود و همچنین، ایراد دیگری که برخی از این کارشناسان بر این قانون وارد می‌کنند این است که دولت از همان تورم موجود مالیات دریافت می‌کند.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: برای مثال؛ فردی که دو سکه را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و سال بعد، دو سکه را ۲۰۰ میلیون تومان می‌فروشد این فرد ۱۰۰ میلیون تومان سود نکرده است بلکه همان دارایی‌اش را حفظ کرده است و به همین دلیل، نباید مشمول این مالیات شود ولی در تفسیر ظاهری این قانون آمده است که این فرد ۱۰۰ میلیون سود کرده است و به همین خاطر، باید ۱۵ درصد مالیات پرداخت کند.

رسولی افزود: در مقابل، موافقان این قانون بر این باور هستند که این قانون برای جلوگیری از سفته‌بازی و افزایش تورم وضع شده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خاک تو سرتون کنن...خودروی چینی را ده برابر قیمت جهانی میفروشین دیگه دقیقا مالیات چیو میخاین بگیرین
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۰۷:۵۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
توی چند سال گذشته خودروهای چند میلیونی رو تبدیل به خودرو های چند صد میلیونی و میلیاردی کردید قیمت دلار و سکه که از دست خارج شده اوضاع معشیتی مردم که نابود شده مگه چیزی باقی مونده که شما به فکر کنترل کردنش هستید خیلی عجیبه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مالیات در حال حاضر با تورم ۳۰۰ درصد برمردم حرام است.
مالیات برای کشور سوئیس است که هیچ منابعی ندارد وماهیانه ۲۰۰ میلیون به هرشهروند یارانه می دهد وتورم ۱۰ ساله آن صفر
