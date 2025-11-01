رسایی: جبهه شریان با همان رویکرد مجلس دوازدهم در انتخابات شوراها شرکت خواهد کرد

رسایی گفت: شبکه شریان با هدف پیوند میان اندیشه و عمل انقلابی، در انتخابات مجلس دوازدهم موفق به معرفی نمایندگانی از بدنه دغدغه‌مند جامعه شد و اکنون با همان رویکرد، برای انتخابات شورای شهر تهران و دیگر نقاط کشور برنامه‌ریزی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حمید رسایی نایب رئیس حزب جبهه شریان و نماینده مجلس در نشست خبری این حزب گفت: شبکه شریان، با پیوستن به خانواده تشکل‌های کشور، فعالیت‌های خود را تنها محدود به حوزه سیاسی نکرد، اگرچه در آغاز مسیر، حضور در برخی عرصه‌های انتخاباتی اجتناب‌ناپذیر بود و به همین دلیل توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف شد. در انتخابات مجلس دوازدهم، این شبکه با تغییر در رفتارها و چینش‌های سیاسی و انتخاباتی، تلاش کرد صدای بخشی از بدنه دغدغه‌مند جامعه، به ویژه در شهر تهران، پایتخت، باشد.

او افزود: حضور شریان در این انتخابات با موفقیت همراه بود و توانست نمایندگانی را از طریق حمایت‌ها و تشکیلات خود به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. این نمایندگان، امروز با اتکا به اهداف انقلاب و چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، پیگیر مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند و وظایف نمایندگی خود را در راستای تحقق اهداف شریان به انجام می‌رسانند.

رئیس حزب شبکه شریان تأکید کرد که در انتخابات شورای شهر پیش‌رو نیز با همان رویکرد خدمت‌رسانی و شناخت نیازهای جامعه، حضور خواهند داشت و تلاش خواهند کرد خادمان شایسته‌ای را به شورای شهر تهران و دیگر نقاط کشور معرفی کنند تا مسیر خدمت و ارتقای کیفیت زندگی شهری و اجتماعی مردم ادامه یابد.

آغاز به‌کار رسمی شبکه شریان، پل ارتباطی اندیشه و عمل انقلابی

نخستین نشست خبری «شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی» موسوم به شریان پس از بیش از دو سال و نیم فعالیت به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گفته ابوالقاسم جراره دبیرکل حزب جبهه شریان، شکل‌گیری شریان نتیجه مسیری مطالعاتی و فکری است که از تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ مسیری که با دغدغه‌مندی جمعی از نیروهای انقلابی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و با برگزاری بیش از پنجاه نشست تخصصی، به بلوغ فکری امروز خود رسیده است.

در توضیح فلسفه شکل گیری این شبکه آمده است: شریان بر پایه فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت کانال کشی فکری در لایه های جامعه برای هدایت عمومی شکل گرفت. اعضای مؤسس با الهام از این رهنمود به این نتیجه رسیدند که مسیر تحقق این هدف از دل شبکه سازی هوشمند و هدفمند در کشور می گذرد؛ شبکه ای که بتواند نیازهای واقعی جامعه را شناسایی کند، نیروهای مؤمن و دغدغه مند را در حوزه های گوناگون گرد هم آورد و با توانمندسازی آنان، راهکارهایی عملی برای مسائل کشور ارائه دهد.

بر اساس مطالعات و مشورت های گسترده با صاحب نظران و فعالان انقلابی، فعالیت شریان در قالب دوازده شبکه تخصصی طراحی شده است؛ شبکه‌هایی که هر یک متناسب با نیازهای حیاتی کشور مأموریت‌های مشخصی را بر عهده دارند و قرار است به تدریج به جریان های فکری و عملی اثرگذار در مسیر انقلاب اسلامی تبدیل شوند.

به گفته جراره، شریان تلاشی است برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، تربیت نیروهای مؤمن و کارآمد و بازآفرینی روح خدمت و تفکر انقلابی در متن جامعه؛ حرکتی برای احیای جریان مؤمن انقلابی و پیوند میان اندیشه و عمل در مسیر پیشرفت ایران اسلامی.

