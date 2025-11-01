باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شبکه افق اعلام کرد، در یازدهمین هفته از سینما افق فیلم‌های سینمایی «هدف پارالاکس»، «خبرنگار»، «نغمه‌های آن روزها»، «جوخه»، «سگ را بجنبان» و «آزادی خواه»؛ از شنبه ۱۰ آبان ماه تا پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «هدف پارالاکس» به کارگردانی آلن جی پاکولا، شنبه ۱۰ آبان ماه پخش خواهد شد: در این فیلم با بازی وارن بیتی، هیوم کرونین، ویلیام دنیلز، پائولا پرنتیس و کنت مارس خواهیم دید: لی کارتر گزارش‌گر تلویزیونی و دوستش جو فریدی از شاهدان ترور کاندیدای ریاست جمهوری، سناتور کارول و کشته شدن قاتل احتمالی او هستند. سه سال بعد، لی آشفته و پریشان نزد فریدی می‌آید و می‌گوید که تمامی شاهدان آن ترور یکی‌یکی کشته شده‌اند و نفر بعدی خود او است. فریدی ابتدا باور نمی‌کند تا اینکه کمی بعد لی ظاهراً در اثر تصادفی می‌میرد. فریدی به یک استراحتگاه کوهستانی می‌رود که یکی از شاهدان در آنجا کشته شده و آستین تاکر، مشاور «سناتور کارول»، آخرین بار دیده شده است که ...

فیلم سینمایی «خبرنگار» به کارگردانی مایکل کوئستا، یکشنبه ۱۱ آبان ماه پخش خواهد شد: در این فیلم با بازی جرمی رنر خواهید دید: خبرنگاری به‌نام گری وب در دهه ۱۹۹۰ متوجه نقش سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا (سیا) در وارد کردن کوکائین به کالیفرنیا می‌شود. معامله‌ای که پول آن صرف تامین هزینه‌های شورشیان کنترا در نیکاراگوئه می‌گردد. گری وب با حمایت همسر و فرزندانش داستان را پیگیری و با ارائه شواهد آن را علنی می‌کند؛ به‌همین دلیل سازمان سیا و همکاران رقیب او را هدف قرار می‌دهند و گری وب چاره‌ای ندارد جز اینکه برای شهرت و خانواده خود مبارزه کند.

فیلم سینمایی «نغمه‌های آن روزها» به کارگردانی امیکو هیراماتسو، دوشنبه ۱۲ آبان ماه پخش خواهد شد: داستان این فیلم با بازی اریکا تودا، ساکوراکو اوهارا، یوئی ساکوما و موموکو فوکوچی؛ با الهام از اتفاقات واقعی، به دوران پایانی جنگ جهانی دوم مربوط می‏شود. زمانی که ژاپن و شهر‌های آن زیر بمباران وحشیانه ارتش آمریکا قرار دارد و این اقدام، به تلفات غیرنظامی و کشته شدن زنان و کودکان بی‏گناه بسیاری منجر می‌شود و...

فیلم سینمایی «جوخه» به کارگردانی الیور استون، سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه پخش خواهد شد: این فیلم با بازی تام برنگر و ویلم دفو، ماجرا‌های تعدادی از جوانان آمریکایی در جریان جنگ ویتنام در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ را به تصویر می‌کشد و...

فیلم سینمایی «سگ را بجنبان» به کارگردانی بری لوینسون، چهارشنبه ۱۴ آبان ماه پخش خواهد شد: در خلاصه داستان فیلم با بازی رابرت دنیرو و داستین هافمن آمده است: انتخاب ریاست جمهوری امریکا در حال وقوع است. رئیس جمهور کنونی، به جرم هتک حرمت یک دختر مدرسه‌ای متهم شده است. رقیب رئیس جمهور تبلیغاتی علیه او انجام می‌دهد. دولتمردان و همدستان رئیس جمهور در حال برنامه ریزی برای آغاز یک بازی سیاسی هستند. آنها ویدیویی درست می‌کنند و در آن آلبانی را یک دوست متهاجم نشان می‌دهند و امریکا را مخالف تروریست. بعد از مدتی صلح را بین دو کشور اعلام می‌کنند. بعد از مدتی آنها از مردی به نام ویلیام شومن، یک آلبانیایی که نویسنده و برنده جایزه صلح نوبل است استفاده می‌کنند و او را اسیر دشمن در آلبانی اعلام می‌کنند. با اعلام مرگ او رئیس جمهور دوباره به جایگاه رفیعی می‌رسد، اما ...

فیلم سینمایی «آزادی خواه» به کارگردانی آلبرتو آرولو، پنجشنبه ۱۵ آبان ماه پخش خواهد شد: در خلاصه داستان فیلم با بازی ادگار رامیرز، اریک وایلدپرت و ماریا والورد آمده است: سیمون بولیوار خانزاده جوانی است که به همراه خانواده اش در اوایل قرن نوزدهم در ونزوئلا زندگی می‌کند. به رسم اشراف زادگان آن زمان او به اسپانیا می‌رود و با اشراف زاده زیبایی به نام ماریا ازدواج می‌کند و عروس جوان خود را به املاکش در ونزوئلا می‌برد. آنها زندگی خوب و خوشی را آغاز می‌کنند. پس از مدتی سیمون توسط برخی دوستان خود به جمع‌هایی وارد می‌شود که مخالف سلطنت امپراطوری اسپانیا بر ونزوئلا هستند. او که سری نترس دارد به زودی پای ثابت این جمع‌ها می‌شود. همسرش از این موضوع نگران است، اما سیمون او را راضی می‌کند. پس از مدتی سیمون چنان درگیر این جلسات می‌شود که...