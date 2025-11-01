باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی بم با اعلام این خبر گفت: پس از اعلام نزاع دسته جمعی در یک جشن عروسی در یکی از روستا‌های شهرستان، مشخص شد به دلیل وقوع نزاع بین چند جوان در یک جشن عروسی، درگیری خونینی شکل گرفته است.

سرهنگ "احمدپور" اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی در کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۰ نفر از عاملان اصلی این نزاع که تعدادی از آنان دارای سوابق نزاع و درگیری قبلی نیز بودند، دستگیر و از مخفیگاه آنان تعدادی سلاح سرد به همراه یک کلت کمری که در نزاع به کار گرفته شده بود کشف کردند.

منبع: نیروی انتظامی