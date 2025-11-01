فرمانده انتظامی بم گفت: پس از اعلام نزاع دسته جمعی در یک جشن عروسی در یکی از روستا‌های شهرستان، مشخص شد به دلیل وقوع نزاع بین چند جوان در یک جشن عروسی، درگیری خونینی شکل گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی بم با اعلام این خبر گفت: پس از اعلام نزاع دسته جمعی در یک جشن عروسی در یکی از روستا‌های شهرستان، مشخص شد به دلیل وقوع نزاع بین چند جوان در یک جشن عروسی، درگیری خونینی شکل گرفته است.

سرهنگ "احمدپور" اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی در کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۰ نفر از عاملان اصلی این نزاع که تعدادی از آنان دارای سوابق نزاع و درگیری قبلی نیز بودند، دستگیر و از مخفیگاه آنان تعدادی سلاح سرد به همراه یک کلت کمری که در نزاع به کار گرفته شده بود کشف کردند.

منبع: نیروی انتظامی 

برچسب ها: نیروی انتظامی ، درگیری
خبرهای مرتبط
اشد مجازات در انتظار متهمان نزاع دسته‌جمعی در بردسیر
دستگیری عامل اصلی نزاع مسلحانه منجر به قتل در جیرفت
قتل خانوادگی در رودبار؛ ۵ نفر کشته شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عاملان نزاع و درگیری خونین یک مراسم عروسی در بم 
باران کرامت سپاه، دهکده امید را سبز می‌کند
تهدیدحیاتی بیماران خاص با افزایش قیمت دارو
بهره‌برداری از دهکده امید و زندگی تا پایان سال در دستور کار
آخرین اخبار
باران کرامت سپاه، دهکده امید را سبز می‌کند
تهدیدحیاتی بیماران خاص با افزایش قیمت دارو
بهره‌برداری از دهکده امید و زندگی تا پایان سال در دستور کار
دستگیری عاملان نزاع و درگیری خونین یک مراسم عروسی در بم 
افزایش ۶ درصدی شعب اخذ رأی در استان کرمان