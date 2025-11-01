رئیس سازمان مالیات، از امکان ارائه فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم قابل بهره برداری بوده و از بابت اطلاعات ثبت شده در فهرست معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیان تکلیف دیگری برای ثبت در سامانه معاملات موضوع ماده یادشده نخواهند داشت.

 ۲۵ آبان، آخرین مهلت اصلاح اظهارنامه تابستان

مطابق مفاد این بخشنامه، بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۵ آبان سال جاری برای مسترد نمودن اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۴ و تا انقضای مهلت مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاییز سال ۱۴۰۴ که سازمان اعلام می‌کند، افزایش می‌یابد.

منبع: وزارت اقتصاد

برچسب ها: سازمان مالیات ، اظهارنامه مالیاتی
خبرهای مرتبط
صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گامی مؤثر در برقراری شفافیت کامل مالیاتی
برنامه تحول پنج‌ساله مناطق آزاد تدوین شد
عدالت مالیاتی با صورت‌حساب‌های الکترونیکی محقق شد/حذف فاکتور‌های کاغذی و شفافیت در اقتصاد
نرخ مالیات بنزین سوپر مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گامی مؤثر در برقراری شفافیت کامل مالیاتی
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
آخرین اخبار
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گامی مؤثر در برقراری شفافیت کامل مالیاتی
امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مودیان فراهم شد
کاهش تدریجی ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گازسوزی تا پایان سال ۱۴۰۵
تولید پنبه به ۵۵ هزارتن می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد - شنبه ۱۰ آبان ماه
تخصیص ارز واردات از ۳۴ میلیارد دلار عبور کرد
گره گشایی زیان انباشته خودروسازان با تخصیص تسهیلات ۲۰ همتی به قطعه سازان
تولید گاز شیرین به ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز رسید
ناترازی بانک آینده از نوع نقدینگی است
۱۲ قرارداد جمع آوری گاز‌های مشعل امضا شد/جمع‌آوری ۹۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۶
نرخ مالیات بنزین سوپر مشخص شد
جوابیه بانک سپه درخصوص اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه
کاهش محسوس مصرف شیرینی در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ آبان‌ماه
کاهش هزار و ۷۰۴ واحدی شاخص کل بورس
جزئیات جدید از یارانه کالابرگ آبان ماه
وزیر نیرو: نیروگاه تولید پراکنده در هزار نقطه کشور احداث می‌شود
میانگین قبض آب مشترکان کم مصرف ۲۰ هزار تومان است
سقف وام کارکنان بانک‌ها معادل تسهیلات جهش مسکن شد
۷۰ درصد حبوبات از داخل تامین می‌شود
قیمت خرید تضمینی جو و دانه های روغنی مصوب شد
آخرین جزئیات قطار تهران ـ آنکارا اعلام شد+ فیلم
شهر فرودگاهی امام خمینی به شکل ریلی کشور متصل می شود
افزایش ظرفیت جابه جایی بار در کشور به ۲۰ میلیون تن رسید/ارتقای ظرفیت حمل ونقل بین المللی از طریق شهر‌های لجستیکی+ فیلم