باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ در سالهای اخیر، توجه به صادرات غیرنفتی به عنوان یک ابزار کلیدی برای توسعه اقتصادی استانها بیش از پیش اهمیت یافته است.
کهگیلویه و بویراحمد، با توجه به منابع غنی طبیعی و انسانی خود، ظرفیتهای فراوانی برای ارتقای صادرات دارد. اما با وجود این پتانسیلها، چالشهایی نیز در مسیر صادرات این استان وجود دارد که نیاز به مدیریت و برنامهریزی دقیق دارند.
عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، به این موضوعات پرداخته و راهکارهای مختلفی برای رفع موانع و بهرهبرداری از ظرفیتهای استان در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه «صادرات غیرنفتی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.» گفت: کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از ظرفیتهای طبیعی و تولیدات متنوع کشاورزی، صنعتی و معدنی میتواند به یک مرکز صادراتی موفق تبدیل شود.
قبادی افزود: توجه به این حوزه میتواند به پایداری تولید، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کمک کند. با این حال، بسیاری از این ظرفیتها تاکنون در مسیر صادرات به درستی هدایت نشدهاند.
وی بهویژه به کمبود امکانات و زیرساختهای گمرکی اشاره کرد و گفت: عدم وجود انبارهای استاندارد گمرکی و مشکلات در حوزه حمل و نقل، روند صادرات را به شدت کند کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج همچنین به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان اشاره کرد و افزود: صنایع تبدیلی کشاورزی به ویژه در زمینه بستهبندی میتوانند نقش زیادی در افزایش رقابتپذیری محصولات استان داشته باشند.
این صنایع، علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات، به بازارپسندی آنها در بازارهای جهانی کمک میکند.
به گفته قبادی، در حوزههایی مانند آب معدنی و صنایع غذایی که استان ظرفیتهای فراوانی دارد، میتوان با ایجاد واحدهای صنعتی و فرآوری، این محصولات را در بازارهای جهانی عرضه کرد.
صنایع دستی؛ فرصتی طلایی در بازار جهانی
یکی دیگر از ظرفیتهای صادراتی استان که رئیس اتاق بازرگانی یاسوج بر آن تاکید کرد، صنایع دستی است.
وی با اشاره به جایگاه صنایع دستی بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی استان، بیان کرد: اگر به صنایع دستی استان توجه ویژهای شود و در زمینههای طراحی، بستهبندی و برندسازی سرمایهگذاری صورت گیرد، میتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم.
قبادی افزود: استان در حال حاضر در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و چین در این حوزه عقب است، اما با آموزشهای حرفهای و توجه به بازارسازی، میتوان به موفقیتهای چشمگیری دست یافت.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، دولت باید با ارائه مشوقهای صادراتی، از جمله یارانه سود تسهیلات و تسهیلات ویژه برای صنایع تبدیلی، به فعالان بخش خصوصی کمک کند.
وی افزود: برای توسعه صادرات، همکاری میان بخش دولتی و بخش خصوصی ضروری است و هر دو باید با هم در مسیر رفع موانع صادراتی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در استان همکاری کنند.
قبادی ، به نیاز تولیدکنندگان به انگیزههای قوی برای ورود به عرصه صادرات اشاره کرد و تاکید کرد: زمانی تولیدکنندگان به صادرات علاقهمند خواهند شد که مسیر سودآور و پایدار صادرات را درک کنند و از حمایتهای مستمر دولت و بخش خصوصی اطمینان حاصل کنند.
از دیدگاه رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، برای تحقق رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کهگیلویه و بویراحمد، لازم است که تمام ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و تشکلهای صادراتی، دست به دست هم دهند تا مشکلات زیرساختی حل شده و صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان راهاندازی شوند
در حالی که کشور در سالهای اخیر به شدت بر توسعه صادرات غیرنفتی تأکید دارد، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با بهرهمندی از ظرفیتهای متعدد در زمینههای کشاورزی، صنایع دستی، محصولات دانشبنیان و معادن، در تلاش است تا سهم خود را از بازارهای جهانی افزایش دهد.
در این راستا، مدیرکل اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد به بررسی اهداف و چالشهای صادرات غیرنفتی استان پرداخته و بر اهمیت توسعه و تسهیل فرآیندهای صادراتی تأکید کرده است.
نادیا صداقت در سخنان خود اشاره کرد: برای سال جاری، هدف صادراتی استان ۴۳ میلیون دلار تعیین شده است که بخشی از آن در حوزه محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانشبنیان قابل تحقق است.
این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی استان که بهویژه در زمینههایی مانند سیب، انگور، عسل و گیاهان دارویی شناخته شده است، همواره مورد توجه بازارهای داخلی و خارجی بوده است، اما هنوز نتواسته است به طور کامل از ظرفیتهای صادراتی خود بهرهبرداری کند.
یکی از نقاط قوت استان، ظرفیتهای بالای تولید در حوزه محصولات دانشبنیان است. صداقت به درستی بیان کرد که استان در حال حاضر در حال صادرات محصولات دانشبنیان است و زیرساختهای لازم برای تسهیل این نوع صادرات در گمرک فراهم شده است.
با این حال، تا زمانی که این ظرفیتها به طور کامل به بهرهبرداری نرسند، دستیابی به هدف صادراتی ۴۳ میلیون دلار نیازمند ایجاد هماهنگیهای بیشتر و رفع چالشهای لجستیکی، حمل و نقل و تسهیل فرآیندهای گمرکی خواهد بود.
در این میان، توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندی محصولات کشاورزی و صادراتی یکی از ضرورتهای اصلی برای افزایش رقابتپذیری محصولات استان است.
صداقت به اهمیت حمایت از این صنایع و ایجاد مشوقهای صادراتی برای واحدهای فعال در این حوزهها تأکید کرد. این اقدامات میتواند به افزایش کیفیت و کاهش هزینههای تولید کمک کرده و فرصتهای جدیدی را برای صادرات محصولات کشاورزی استان فراهم آورد.
به طور کلی، با توجه به سخنان مدیرکل اقتصادی استانداری استان و رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد برای دستیابی به اهداف صادراتی کهگیلویه و بویراحمد، علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی و لجستیکی، ایجاد همافزایی بین بخشهای دولتی و خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان و صنایع تبدیلی در اولویت قرار دارد.
در صورتی که این ظرفیتها به طور مؤثر مدیریت شوند، استان میتواند به یکی از قطبهای صادراتی مهم در کشور تبدیل شود و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا کند.