نمایشگاه پوشاک و محصولات فرهنگی کودکان و نوجوانان در وزارت فرهنگ به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، نمایشگاهی از پوشاک و محصولات فرهنگی الهام‌گرفته از شخصیت‌های محبوب سینما و انیمیشن کودکان و نوجوانان و نیز پوشاک عفیفانه مادر و فرزند، در حاشیه اکران فیلم‌های برگزیده جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، برپا شد.

 این نمایشگاه با هدف پیوند میان صنعت سینما و مد ایرانی–اسلامی، ترویج هویت فرهنگی و تقویت الگو‌های بومی پوشش برگزار و با استقبال خانواده‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر کودک همراه شد.

در این رویداد، مجموعه‌ای از پوشاک الهام‌گرفته از شخصیت‌های محبوب سینما و انیمیشن و لباس‌های فرهنگی با طرح قهرمانان کودک و نوجوان، در کنار محصولات فرهنگی همچون اسباب‌بازی، دفتر، پیکسل و لوازم جانبی مرتبط با فیلم‌های برگزیده جشنواره، به نمایش درآمد.

همچنین در بخش ویژه‌ای از این برنامه، پوشاک عفیفانه مادر و فرزند به عنوان نمونه‌ای از طراحی‌های مبتنی بر ارزش‌های ایرانی-اسلامی معرفی شد.

محسن گرجی، رئیس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد پیوند میان سرگرمی، آموزش و سبک پوشش ایرانی-اسلامی و ترویج ذائقه فرهنگی سالم در میان کودکان و نوجوانان عنوان کرد؛ بنابراین گزارش، این نمایشگاه تا روز یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

منبع: کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

