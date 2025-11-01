باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
طلای قهوه‌ای هرمزگان، در صدر خرمای ایران + فیلم

طلای قهوه‌ای استان هرمزگان، در صدر خرمای کشورمان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «پیارُم» به‌عنوان یکی از باکیفیت‌ترین ارقام خرمای ایران، نقش مهمی در اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهرستان حاجی‌آباد در شمال هرمزگان ایفا می‌کند.

