\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00ab\u067e\u06cc\u0627\u0631\u064f\u0645\u00bb \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0627\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u0642\u0627\u0645 \u062e\u0631\u0645\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644\u060c \u0631\u0648\u0646\u0642 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062d\u0627\u062c\u06cc\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n