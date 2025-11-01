فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه برای گفتگو در مورد ثبات و همکاری به عراق سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه به عراق سفر خواهد کرد.
به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، این سفر تنها سه هفته پس از آن انجام میشود که فیدان میزبان فواد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه عراق و عون دیاب عبدالله، وزیر منابع آب در آنکارا، پایتخت ترکیه بود.
در جریان سفر فیدان، روابط دوجانبه و تحولات منطقهای جاری مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین انتظار میرود فیدان جلسات دوجانبهای با مقامات ارشد عراقی برگزار کند.
انتظار میرود فیدان در مذاکرات خود از پیشرفت سریع روابط دوجانبه تقریباً در تمام زمینهها و تشدید تماسهای سطح بالا ابراز رضایت کند، بر حمایت ترکیه از تلاشها برای تقویت ثبات، امنیت و رفاه در عراق تأکید کند و امید ترکیه را مبنی بر برگزاری مسالمتآمیز و روان انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر عراق و حصول بهترین نتیجه برای مردم عراق ابراز کند.
همچنین انتظار میرود فیدان به پروژه جاده توسعه که ترکیه یکی از ذینفعان طبیعی آن است، اشاره کند، از حمایت عراق از ابتکار «ترکیه عاری از تروریسم» تمجید کند و تأکید کند که ترکیه به مسائل آب از دیدگاه بشردوستانه نگاه میکند و آبهای مرزی را به عنوان حوزهای برای همکاری با کشورهای همسایه به عنوان یک کشور ساحلی بالادست و پاییندست میبیند. او بر آمادگی ترکیه برای همکاری فنی و علمی و همچنین مشارکت در پروژههای زیرساختی برای تضمین استفاده پایدار از آب در عراق تأکید خواهد کرد.
انتظار میرود فیدان در طول جلسات خود تأکید کند که استفاده بهینه از منابع آب، مسئولیت مشترک همه کشورهای حوزه آبخیز است و آبهای فرامرزی باید به طور مؤثر و منطقی بین کشورهای ساحلی مورد استفاده قرار گیرد. او همچنین قرار است تأکید کند که از سرگیری عملیات خط لوله نفت عراق-ترکیه در ماه سپتامبر، تحولی مثبت برای امنیت تأمین انرژی و تجارت دوجانبه است و در عین حال تأکید کند که ترکیه آماده امضای یک توافق جامع جدید با عراق برای تحقق پتانسیل کامل همکاری در حوزه انرژی است.
در مورد مسائل منطقهای، انتظار میرود فیدان تأکید کند که پایبندی کامل به آتشبس غزه برای تثبیت محیط امنیتی شکننده منطقهای ضروری است و بر اهمیت تلاشهای مشترک برای تقویت وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کند. همچنین انتظار میرود او از اقدامات امنیتی بغداد استقبال کند و بگوید که تلاشهای عراق برای بازگرداندن شهروندانش از اردوگاهها و بازداشتگاههای شمال شرقی سوریه به امنیت سوریه کمک قابل توجهی میکند.
عراق امسال همچنان یکی از شرکای تجاری کلیدی ترکیه در سال ۲۰۲۵ بوده است. تا ماه سپتامبر، حجم تجارت دوجانبه تقریباً به ۱۲ میلیارد دلار رسید که صادرات ترکیه به عراق در مجموع نزدیک به ۸.۶۸ میلیارد دلار و واردات از عراق ۳.۲۳ میلیارد دلار بود.
سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به عراق در آوریل ۲۰۲۴ نقطه عطفی در روابط دوجانبه بود. در طول این سفر، ۲۷ توافقنامه و تفاهمنامه در زمینههایی از جمله امنیت، تجارت، آبهای مرزی، کشاورزی، فرهنگ و حمل و نقل امضا شد که پایههای قانونی مشارکت دوجانبه را تقویت میکند.
پیشرفت قابل توجهی در نهادینه کردن همکاری از طریق کمیتههای دائمی مشترک که تحت توافقنامه چارچوب استراتژیک برای همکاری مشترک، یکی از اسناد کلیدی امضا شده در طول سفر اردوغان، تأسیس شدهاند، حاصل شده است.
در دوره پس از آن، تماسهای سیاسی و فنی در سطح بالا بیشتر شد. با سفر رسمی محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به ترکیه در ماه مه امسال، ششمین نشست شورای عالی همکاری استراتژیک برگزار و ۱۱ سند امضا شد.
منبع: آناتولی