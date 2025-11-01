منابع سوری گزارش کردند که ارتش صهیونیستی با اعزام خودرو‌های نظامی، در جنوب سوریه پیشروی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان اسرائیلی با پیشروی در منطقه «قنیطره» در جنوب سوریه، کاروانی از خودرو‌های نظامی را به سمت منطقه راهبردی «تل الاحمر» اعزام کردند.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که دست کم ۱۲ خودرو (شامل وانت، نفربر و جیپ) از شهر اشغالی «الحمیدیه» خارج شده و قبل از ادامه مسیر به سمت «تل الاحمر» وارد روستای «اوفانیه» شده‌اند.

در ماه‌های اخیر، ارتش رژیم اسرائیل علیرغم درخواست‌های بین‌المللی برای توقف تجاوزگری خود، چندین حمله فرامرزی به استان‌های جنوبی سوریه، از جمله قنیطره، انجام داده است.

پس از خروج بشار اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه از این کشور و تشکیل دولت موقت جدید به ریاست ابومحمد الجولانی (احمد الشرع)، رژیم اسرائیل با تصرف «منطقه حائل»، اشغال ارتفاعات جولان سوریه را گسترش داد، اقدامی که به منزله نقض توافق‌نامه عدم درگیری ۱۹۷۴ با سوریه محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تجاوزگری اسرائیل ، جنوب سوریه ، ارتش صهیونیستی
