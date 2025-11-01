وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با الجزیره تأکید کرد: برای هر احتمالی آماده‌ایم و انتظار هرگونه رفتار خصمانه از رژیم صهیونیستی را داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با الجزیره اظهار کرد: برای هر احتمالی آماده‌ایم و انتظار هرگونه رفتار خصمانه از رژیم صهیونیستی را داریم.

وی افزود: رژیم اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا نمی‌توانست به ایران حمله کند. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و ثابت کرده که اسرائیل دشمن واقعی منطقه است.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: آماده مذاکره برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌مان هستیم و از صلح‌آمیز بودن آن اطمینان داریم. امکان دستیابی به یک توافق عادلانه وجود دارد، اما واشنگتن شروط غیرقابل قبولی را مطرح کرده است.

عراقچی همچنین درباره برنامه موشکی دولت گفت که مذاکره نخواهیم کرد و هیچ فرد عاقلی نمی‌تواند خلع سلاح آن را بپذیرد. نمی‌توان غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرد و آنچه با جنگ به دست نیامده، نمی‌تواند با سیاست داده شود. 

وزیر امور خارجه همچنین اعلام کرد: تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم و می‌توانیم از طریق مذاکرات غیرمستقیم به توافق برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مواد هسته‌ای همچنان زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده باقی مانده و به مکان دیگری منتقل نشده است.

وزیر امور خارجه کشور در پایان گفت‌و‌گو گفت: ما از استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن حمایت می‌کنیم و تجاوز اسرائیل به این کشور را محکوم می‌کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: سخنگوی وزارت خارجه ، رژیم صهیونیستی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
الهه ز
۰۰:۲۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جنایات اخرالزمانی الفاشر سودان رو دیدین؟؟
همین نسخه نه بلکه بدترش رو برای ما در نظر دارن بایذ بسازیم چیزی رو که امنیت مملکتو تامین کنه
#ساخت بمب اتم
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مسعولان بدانند آمریکا نه تمام غرب دشمن ابدی ماهستند وتحریم هم تاابد خواهیم شد لااقل سلاح اتمی بسازید تا بی دفاع نباشیم هیچ اطمینانی نیست ترامپ ویا نتانیاهو از سلاح هسته‌ای استفاده نکنند باید موشکی داشته باشیم خود آمریکا را بزند آنموقع خیابان راحت میشود اگر مردم ما را بزند ماهم مردم آمریکا را میزنیم نتانیاهو عددی نیست که بخواهیم باهاش روبرو بشویم طرف ما آمریکاست حتی شده از داخل آمریکا جاسوس بگیرید تادرانجا خرابکاری انجام بدهند نیازی نیست دولتی باشد یک فرد هم میتوان این کار رابکند
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چی شد نظری حرفی در مورد مذاکره ندارید ؟
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خودتون گفتین پرچم مذاکره را هیچ وقت پایین نمی آوریدآقای عراقچی با این پیامی که فرستادین شما نه بلکه ملت منتظر جنگ هستند
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
تا اسرائیل روی این کره خاکی باشد، منطقه روی خوش نخواهد دید... این وحوش خونخوار انسان نما بر پایه جادو زندگی میکنند
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چیزی دیگه مگه هست کل احتمالات رو ملت درک کرد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
نه ایرانیان به مذاکره
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دشمنی ما وامریکا تا ابد هست هرگز تمامی نخواد داشت تحریمها هم تا ابد خواهد بود لااقل سلاح هسته‌ای را بسازید خیال مان راحت شود اگر دشمن بزند ماهم خواهیم زد
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ایران مقتدر آماده است و ذلت نمی پذیرد و مذاکره ای که ضد امنیت کشور باشد نمی کند
۵
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
تا وقتی که سلاح اتمی برای دفاع از خود نباشه تهدیدات تمام نخواهد شد, این خط این نشون.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
رژیم اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا نمی‌توانست به ایران حمله کند. وزیر امور خارجه تأکید کرد: آماده مذاکره برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌مان هستیم

وزیر تناقضات چطور با کسی که بتو حمله کرده مذاکره می کنی تا نگرانیش رو رفع کنی؟ خب بذار نگران باشه و از نگرانی بمیره
البته مذاکره فقط برای خوشی و تفریح و منافع خودتون و بچه های تو غربتون هست غیر و لا غیر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
جناب رژیم غاصب با حمایت به ما حمله نظامی مستقیم آشکار و علنی انجام داد و خود آمریکای جنایت کار هم به تاسیسات هسته ای ما حمله کرد و بمباران کرد و اعلام کرد و افتخار کرد و هی تکرار کرد که این جنایت رو انجام داده!!! اینو تعمدا تغافل نکنید، هنوز چند ماه از حادثه نگذشته و نیاز نیست به اسناد و منابع تاریخی رجوع بشه!!!
متاسفیم که همچنان دنبال مذاکره با شیطان بزرگ هستید و این درد بزرگ ما مردمه که گوشی برای شنیدنش در دولت وجود ندارد علی رغم شعار « صدای خاموشان» و ادعاهای دیگه تون...!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هدف اصلی غرب از مذاکره مکرر..جلوگیری از ثبات تصمیمگیری اقتصادی و هم جلوگیری از فرار ایران از چنگال غرب است...اگر مذاکره نتیجه موقت هم بدهد..مخرب است..زیرا بلاتکلیفی تصمیمگیری و شوکهای اقتصادی آن ویرانگر ..و..مذاکرات مکرر، یعنی ..ضربات فلج کننده اقتصادی مکرر..!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اگر میخواهید خیال همه راحت بکنید باید موشکها را هسته‌ای تبدیل بکنید حتی رانش آنها را هسته‌ای بکنید اینها تا ابد باما دشمنی خواهند کرد
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خواهشمندم دیگه فکر مذاکره با آمریکا جنایتکار را از سرتون بیرون کنید ،اسرائیل جنایتکار باید هرچه زودتر نابود بشه ،مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر منافق
۳
۵
پاسخ دادن
