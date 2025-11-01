باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با الجزیره اظهار کرد: برای هر احتمالی آماده‌ایم و انتظار هرگونه رفتار خصمانه از رژیم صهیونیستی را داریم.

وی افزود: رژیم اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا نمی‌توانست به ایران حمله کند. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و ثابت کرده که اسرائیل دشمن واقعی منطقه است.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: آماده مذاکره برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌مان هستیم و از صلح‌آمیز بودن آن اطمینان داریم. امکان دستیابی به یک توافق عادلانه وجود دارد، اما واشنگتن شروط غیرقابل قبولی را مطرح کرده است.

عراقچی همچنین درباره برنامه موشکی دولت گفت که مذاکره نخواهیم کرد و هیچ فرد عاقلی نمی‌تواند خلع سلاح آن را بپذیرد. نمی‌توان غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرد و آنچه با جنگ به دست نیامده، نمی‌تواند با سیاست داده شود.

وزیر امور خارجه همچنین اعلام کرد: تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم و می‌توانیم از طریق مذاکرات غیرمستقیم به توافق برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مواد هسته‌ای همچنان زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده باقی مانده و به مکان دیگری منتقل نشده است.

وزیر امور خارجه کشور در پایان گفت‌و‌گو گفت: ما از استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن حمایت می‌کنیم و تجاوز اسرائیل به این کشور را محکوم می‌کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت