\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062c\u063a\u062f \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u067e\u0631\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0634\u06a9\u0627\u0631\u0686\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0647\u062f\u0641\u060c \u0647\u06cc\u0686 \u0635\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n