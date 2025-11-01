باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بی‌سر و صداترین پرنده در هنگام شکار + فیلم

جغد یکی از ماهرترین پرنده‌ها در هنگام شکار است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جغد در دسته پرندگان شکارچی است که هنگام حمله به هدف، هیچ صدایی از خود منتشر نمی‌کند.

