رئیس جمهور چین گفت که کشورش به جامعه بین‌المللی پیشنهاد ایجاد یک سازمان جهانی برای همکاری در زمینه هوش مصنوعی را می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در گیونگ جو کره جنوبی گفت که چین به جامعه بین‌المللی پیشنهاد ایجاد یک سازمان جهانی برای همکاری در زمینه هوش مصنوعی را می‌دهد.

وی گفت: "چین پیشنهاد ایجاد یک سازمان جهانی برای همکاری در زمینه هوش مصنوعی را می‌دهد تا کالا‌های عمومی در زمینه هوش مصنوعی را به جامعه بین‌المللی ارائه دهد. "

به گفته شی جین پینگ، "چین آماده همکاری با اعضای اپک برای افزایش مشترک سواد عمومی در هوش مصنوعی و از بین بردن شکاف فناوری دیجیتال و هوشمند در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. "

وی خاطرنشان کرد: "امروزه، یک انقلاب فناوری جدید و تحول صنعتی پیشرفت قابل توجهی داشته و چشم‌انداز‌های جدیدی را برای جامعه بشری گشوده است. "

او افزود: «در عین حال، اقتصاد جهانی با شتاب رشد ناکافی، کسری فزاینده توسعه جهانی و تشدید چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و امنیت انرژی مواجه است.»

رئیس جمهور چین تأکید کرد که اقتصاد‌های منطقه باید همکاری‌های سودمند متقابل را تقویت کنند، از فرصت‌های جدید استفاده کنند، به طور مشترک به چالش‌ها بپردازند و آینده‌ای پایدار و بهتر ایجاد کنند. او همچنین بر لزوم استفاده از مزایای سنتی همکاری‌های اقتصادی و فنی اپک برای کمک به اقتصاد‌های در حال توسعه برای دستیابی به توسعه متوازن تأکید کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: رئیس جمهور چین ، هوش مصنوعی
