باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در قالب طرح ملی واکسیناسیون سراسری، تا امروز بیش از ۵۹ میلیون راس دام در کشور بر علیه سویههای بومی این بیماری واکسینه شدهاند که این موضوع نقش موثری در افزایش ایمنی دامها حتی در برابر سویه جدید داشته است.
به گفته وی، از زمان شناسایی سویه جدید، واکسیناسیون دامها با واکسن مخصوص این سویه در سراسر کشور آغاز شد و تاکنون بیش از سهمیلیون و هشتصد هزار دوز واکسن مصرف شده است.
رفیعی پور ادامه داد: از یازده استانی که در روزهای گذشته گزارش ابتلا داشتند، تاکنون ۶ استان هیچ کانون فعالی ندارند و شرایط به سمت ثبات و کنترل کامل پیش میرود.
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه فرآوردههای لبنی و گوشتی موجود در بازار کاملا ایمن هستند، گفت: دامهای بیمار یا تحت درمان شیرشان به هیچ وجه وارد چرخه مصرف نمیشود و لاشه دامی که به کشتارگاه هدایت میشود تنها در صورت تایید دامپزشک اجازه مصرف پیدا میکند.