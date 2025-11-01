شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری ایام فاطمیه در محله شهر قائم شهرستان قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه نام روز‌هایی است روز‌هایی است که دوستداران اهل بیت (ع) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در محافل سوگواری و عزاداری گرد هم می‌آیند و در رثای این بانوی مکرم اسلام مراسم سوگواری و عزاداری برگزار می‌کنند. به همین مناسبت در آستانه این روز‌های پرحزن و اندوه مسجد بقیه الله و پایگاه بسیج بقیه الله محله شهر قایم استان قم میزبان سوگواران شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

