شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری ایام فاطمیه در محله شهر قائم شهرستان قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه نام روز‌هایی است روز‌هایی است که دوستداران اهل بیت (ع) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در محافل سوگواری و عزاداری گرد هم می‌آیند و در رثای این بانوی مکرم اسلام مراسم سوگواری و عزاداری برگزار می‌کنند. به همین مناسبت در آستانه این روز‌های پرحزن و اندوه مسجد بقیه الله و پایگاه بسیج بقیه الله محله شهر قایم استان قم میزبان سوگواران شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

برپایی محفل سوگواری دهه اول فاطمیه در محله شهر قائم قم

برپایی محفل سوگواری در دهه اول فاطمیه

مراسم سوگواری

برچسب ها: ایام فاطمیه ، سوژه خبری ، مناسبت های مذهبی
برپایی محفل سوگواری دهه اول فاطمیه در محله شهر قائم قم
اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار کازرون + فیلم
رنجش رانندگان از فرسودگی آسفالت در شهربابک
