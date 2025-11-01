فرمانده انتظامی استان هرمزگان ازکشف بالغ بر یک میلیون و ۸۵۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش ۹۰۹ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال در استان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار"علی اکبر جاویدان" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در راستای مقابله با جرائم اقتصادی، به ویژه قاچاق سازمان یافته سوخت، با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی یکی از عوامل اصلی قاچاق سازمان‌یافته سوخت شده و پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیم عملیاتی به محل نگهداری سوخت اعزام و متهم را در یک عملیات منسجم پلیسی در حین خرید و فروش سوخت قاچاق از خودرو‌های شوتی سوخت بر دستگیر و در بازرسی از محل مقدار ۶ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان در ادامه بیان داشت: در جریان تحقیقات، متهم در مواجهه با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به بزه انتسابی اعتراف کرده و بررسی‌های کارشناسان نشان داد که متهم در مدت ۸ ماه سال جاری اقدام به قاچاق بالغ بر یک میلیون و ۸۵۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل خارج از شبکه قانونی پخش فرآورده‌های نفتی کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش سوخت قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۹۰۹ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سردار جاویدان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس به عنوان پیشتاز در مبارزه با قاچاق، در راستای حفاظت از منابع ملی و تامین امنیت اقتصادی، باهمکاری دستگاه قضایی، از هیچ تلاشی برای مقابله با سوداگران اقتصادی و افرادی که منابع ملی کشور را به تاراج می‌برند، دریغ نخواهد کرد و از شهروندان فهیم استان تقاضا داریم هرگونه اطلاعات مرتبط با قاچاق و جرائم اقتصادی را در اسرع وقت از طریق شماره تماس ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.

منبع:پلیس هرمزگان