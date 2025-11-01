باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانههای فرانسوی گزارش دادند که مردی ۲۰ ساله که مظنون به ارتباط با شاخهای از گروه تروریستی داعش است، در این کشور دستگیر شده است.
دفتر دادستانی ملی مبارزه با تروریسم در فرانسه میگوید این مرد که اهل افغانستان است، به شرکت در یک سازمان تروریستی و تامین مالی آن متهم است.
گفته شده فرد مورد نظر احتمالا با داعش خراسان در ارتباط بوده است.
این شاخه از داعش در افغانستان، پاکستان و ازبکستان فعالیت میکند و فروردین سال گذشته مسئول حمله به یک سالن کنسرت در مسکو بود که منجر به کشته شدن ۱۵۰ نفر شد.
منبع: خبرگزاری فرانسه