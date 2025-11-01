کارشناس اقتصادی گفت: اجرای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی زمینه ساز شفافیت مالیاتی و برقراری عدالت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-یوسف رشیدی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه‌خبرنگاران اظهار داشت: صدورصورتحساب‌های الکترونیکی نقش بسیاری در بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد شفافیت‌های مالیاتی دارد بنابراین اجرای این طرح خود می‌تواند در برقراری عدالت مالیاتی کمک کند.

وی ادامه داد:صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است که به عنوان یک راه‌حل مدرن برای بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها در کسب و کار‌ها شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از صورتحساب‌های الکترونیکی، هزینه‌های مربوط به چاپ و ارسال فیزیکی کاهش می‌یابد گفت:ارسال فوری صورتحساب‌ها به صورت آنلاین باعث می‌شود که فرآیند پرداخت تسریع شود.  

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پیش از این، صدور صورت‌حساب‌های کاغذی باعث شده بود که ما شاهد افزایش عدم خوداظهاری توسط مودیان باشیم و همین امر موجب می‌شد داده‌ها با تأخیر زمانی قابل توجهی به دست تصمیم‌گیرندگان می‌رسید.

وی افزود: صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی مزایای زیادی دارد؛ از جمله می‌توان به تخصیص بهینه منابع، کاهش فرار مالیاتی، تصمیم‌گیری درست و به‌موقع، و همچنین رسیدگی به فرآیند‌های مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداقل نقش عامل انسانی اشاره کرد.

وی یادآور شد: در بستری که به موجب فراگیر شدن حساب‌های الکترونیکی در کشور اتفاق می‌افتد، شفافیت حاکم شده و کاهش فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پیش از این، صدور صورت‌حساب‌های کاغذی باعث شده بود که ما شاهد افزایش عدم خوداظهاری توسط مودیان باشیم و همین امر موجب می‌شد داده‌ها با تأخیر زمانی قابل توجهی به دست تصمیم‌گیرندگان می‌رسید.

وی افزود: صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی مزایای زیادی دارد؛ از جمله می‌توان به تخصیص بهینه منابع، کاهش فرار مالیاتی، تصمیم‌گیری درست و به‌موقع، و همچنین رسیدگی به فرآیند‌های مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداقل نقش عامل انسانی اشاره کرد.

وی یادآور شد: در بستری که به موجب فراگیر شدن حساب‌های الکترونیکی در کشور اتفاق می‌افتد، شفافیت حاکم شده و کاهش فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مودیان فراهم شد
نرخ مالیات بنزین سوپر مشخص شد
برنامه تحول پنج‌ساله مناطق آزاد تدوین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
آخرین اخبار
«ترک فعل» در موضوع ثبت سفارش نهاده‌ها نادرست است
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
کاهش دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور از ۱۱ آبان
واکسیناسیون بیش از ۵۹ میلیون راس دام علیه تب برفکی/فرآورده‌های لبنی و گوشت موجود در بازار سالم هستند
صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلاری طی دو سال گذشته / ایجاد بازار‌های مواد غذایی در کشور‌های آفریقایی
دامداران با چالش تامین نهاده و شیوع بیماری تب برفکی رو‌به‌رو هستند
صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گامی مؤثر در برقراری شفافیت کامل مالیاتی
امکان ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه مودیان فراهم شد
کاهش تدریجی ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گازسوزی تا پایان سال ۱۴۰۵
تولید پنبه به ۵۵ هزارتن می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد - شنبه ۱۰ آبان ماه
تخصیص ارز واردات از ۳۴ میلیارد دلار عبور کرد
گره گشایی زیان انباشته خودروسازان با تخصیص تسهیلات ۲۰ همتی به قطعه سازان
تولید گاز شیرین به ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز رسید
ناترازی بانک آینده از نوع نقدینگی است
۱۲ قرارداد جمع آوری گاز‌های مشعل امضا شد/جمع‌آوری ۹۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۶
نرخ مالیات بنزین سوپر مشخص شد
جوابیه بانک سپه درخصوص اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه
کاهش محسوس مصرف شیرینی در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ آبان‌ماه
کاهش هزار و ۷۰۴ واحدی شاخص کل بورس
جزئیات جدید از یارانه کالابرگ آبان ماه
وزیر نیرو: نیروگاه تولید پراکنده در هزار نقطه کشور احداث می‌شود
میانگین قبض آب مشترکان کم مصرف ۲۰ هزار تومان است
سقف وام کارکنان بانک‌ها معادل تسهیلات جهش مسکن شد
۷۰ درصد حبوبات از داخل تامین می‌شود
قیمت خرید تضمینی جو و دانه های روغنی مصوب شد
آخرین جزئیات قطار تهران ـ آنکارا اعلام شد+ فیلم
شهر فرودگاهی امام خمینی به شکل ریلی کشور متصل می شود
افزایش ظرفیت جابه جایی بار در کشور به ۲۰ میلیون تن رسید/ارتقای ظرفیت حمل ونقل بین المللی از طریق شهر‌های لجستیکی+ فیلم