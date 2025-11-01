باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-یوسف رشیدی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه‌خبرنگاران اظهار داشت: صدورصورتحساب‌های الکترونیکی نقش بسیاری در بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد شفافیت‌های مالیاتی دارد بنابراین اجرای این طرح خود می‌تواند در برقراری عدالت مالیاتی کمک کند.

وی ادامه داد:صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است که به عنوان یک راه‌حل مدرن برای بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها در کسب و کار‌ها شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از صورتحساب‌های الکترونیکی، هزینه‌های مربوط به چاپ و ارسال فیزیکی کاهش می‌یابد گفت:ارسال فوری صورتحساب‌ها به صورت آنلاین باعث می‌شود که فرآیند پرداخت تسریع شود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پیش از این، صدور صورت‌حساب‌های کاغذی باعث شده بود که ما شاهد افزایش عدم خوداظهاری توسط مودیان باشیم و همین امر موجب می‌شد داده‌ها با تأخیر زمانی قابل توجهی به دست تصمیم‌گیرندگان می‌رسید.

وی افزود: صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی مزایای زیادی دارد؛ از جمله می‌توان به تخصیص بهینه منابع، کاهش فرار مالیاتی، تصمیم‌گیری درست و به‌موقع، و همچنین رسیدگی به فرآیند‌های مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداقل نقش عامل انسانی اشاره کرد.

وی یادآور شد: در بستری که به موجب فراگیر شدن حساب‌های الکترونیکی در کشور اتفاق می‌افتد، شفافیت حاکم شده و کاهش فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند.

