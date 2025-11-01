تیم ملی تنیس ایران با کسب مقام سوم به کار خود در رقابت‌های فجیره امارات پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، تیم ملی کشورمان که با حمیدرضا نداف، علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور در رقابت‌های تنیس فجیره به میدان رفته بود امروز با برتری مقابل سوریه، به عنوان سومی این رقابت‌ها دست یافت.

در ادامه این مسابقات تیم ملی تنیس ایران که برای کسب مقام سوم و چهارمی، خود را آماده بازی با سوریه می‌کرد به دلیل عدم حضور تیم حریف، برنده اعلام شد تا شاگردان امید سوری با کسب عنوان سومی به کار خود در این مسابقات پایان دهند.

تیم ملی تنیس ایران در شرایطی به سرپرستی فرشاد صفتی راهی امارات شد که یونس طلاور اولین بازی خود را برای تیم ملی ایران در این رقابت‌ها انجام داد تا خود را برای حضور در تیم دیویس‌کاپ کشورمان به چالش بکشد.

دیدار فینال این رقابت‌ها لحظاتی پیش به پایان رسید که طی آن اردن به مقام نخست یافت و قطر در جایگاه دوم ایستاد. در این مسابقات تیم‌های تنیس ایران، عراق، بحرین، اردن، امارات، قطر، کویت و سوریه حضور داشتند.

 

