باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۸:۰۰امروز (شنبه ۱۰ آبان) تردد کلیه وسایل نقلیه از جنوب به شمال، در مسیر ابتدای آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس و مرزن‌آباد ممنوع است.

وی افزود: به منظور تسهیل در عبور و مرور و تخلیه بار ترافیکی سنگین محور چالوس، از ساعت ۱۹:۰۰ امروز، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه خاطرنشان کرد: اجرای این محدودیت‌ها موقت بوده و تا زمان عادی شدن ترافیک در محور چالوس ادامه خواهد داشت. رانندگان می‌توانند پیش از حرکت، آخرین وضعیت جاده‌ها را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور استعلام کنند.

منبع: پلیس راهور