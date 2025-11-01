مدیرکل اشتغال و کار آفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیر نبی‌زاده، مدیرکل اشتغال و کار آفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مرحله تکمیل ظرفیت بنا به درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور استفاده حداکثری شرکت کنندگان در دومین آزمون خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر از مجوز‌های استخدامی صادر شده ویژه این آزمون و با اعلام موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی صورت پذیرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شغلی مانده از آزمون به پیشنهاد اداره کل اشتغال و کارآفرینی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور، تسهیلاتی در اطلاعیه دوم مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برای داوطلبین اعمال شد، اعم از امکان ویرایش اطلاعات و مشخصات ثبت شده اولیه داوطلبین توسط ایشان از جمله رشته و مقطع تحصیلی و ملاک عمل قراردادن تاریخ فراغت از تحصیل دو ماه پس از آخرین روز ثبت نام تکمیل ظرفیت.

نبی‌زاده اضافه کرد: در این مرحله از آزمون تعداد ۷۶۸۵ شغل محل باقی مانده در اطلاعیه‌ای برای استفاده واجدین شرایط آورده شده است و داوطلبین می‌توانند با مراجعه به پروفایل خود در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir با امکان انتخاب پنج شغل محل با اولویت انتخابی آنان از فرصت‌های استخدامی حداکثر استفاده را ببرند.

مدیرکل اشتغال و کار آفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه شرایط عمومی و اختصاصی مشاغل مطابق با مندرجات دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر و اصلاحات آن است، ادامه داد: چنانچه فردی از پذیرفته شدگان نهایی آزمون نبوده و سامانه اجازه ثبت نام به وی ندهد، جهت بررسی و ایجاد فرصت می‌تواند در پیام رسان «بله» به حساب کاربری hrtcsupport نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره همراه خود را ارسال کند تا نتیجه به وی اعلام شود.

نبی‌زاده خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استخدام کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون و این تکمیل ظرفیت را تا تعیین تکلیف نهایی از دستگاه و سازمان متولی پیگیری مستمر خواهد کرد و امیدواریم برای آن دسته از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر که به استناد قانون استخدام نشدند، در سومین آزمون استخدامی در کمترین زمان ممکن فرصت استخدامی ایجاد شود.

منبع: ایثار

