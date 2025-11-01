باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - گیاه کنجد با آن دانه‌های ریز و پربرکت، در دل خاک‌های حاصلخیز دیار کازرون خودنمایی می‌کند.

باد ملایم پاییزی از لابه‌لای کشت‌زار‌ها می‌وزد و شاخه‌های پُر از دانه کنجد را آرام به حرکت در می‌آورد. این روز‌ها شاهد برداشت محصولی ارزشمند و اقتصادی در شهرستان کازرون هستیم و کشاورزان، ثمره زحمات خود را جمع آوری می‌کنند.

فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با اشاره به برداشت کنجد از سطح ۴۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰۰ تن کنجد از مزارع این شهرستان برداشت شود.

او با بیان اینکه برداشت محصول از اوایل آبان ماه آغاز شده است و تا اوایل آذر ماه ادامه دارد، افزود: عمده کشت کنجد در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون است.

آقایی با تاکید بر اینکه اکثر مزارع کنجد شهرستان کازرون به روش کم خاک ورزی یا بی خاک ورزی کشت می‌شوند، تصریح کرد: بالغ بر ۸۰ درصد سطوح زیرکشت مزارع کنجد به روش خاک ورزی حفاظتی انجام می‌شود که این روش به جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ رطوبت و افزایش ماده آلی خاک کمک شایانی می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون ادامه داد: کشاورزان علاوه بر ارقام محلی و بومی از ارقام داراب ۲ و دشتستان در کشت کنجد استفاده می‌کنند.

آقایی گفت: کشت کنجد یکی از برنامه‌های مهم در مسیر اصلاح الگوی کشت و کاهش مصرف آب در شهرستان است. این گیاه با نیاز آبی کم، مقاومت بالا به گرما و کشت دوم در تناوب با غلات، گزینه‌ای مناسب برای کشاورزان مناطق گرم و خشک است.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون به تشریح عملیات اجرای طرح تحقیقاتی کنجد در این شهرستان پرداخت و اضافه کرد: در سال زراعی جاری طرح انتخاب ارقام مشارکتی کنجد (PVS) در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون انجام شده است.

او بیان کرد: با توجه به کیفیت بسیار خوب محصول کنجد شهرستان کازرون بیشتر این محصول در صنایع تولیدی ارده، پخت نان، تهیه حلوا و شیرینی پزی‌های استان فارس و استان‌های همجوار بیشترین مصرف را دارد.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.