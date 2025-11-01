وزیر ورزش و جوانان عصر امروز با حضور در بیمارستان پیامبران، وضعیت صابر کاظمی بازیکن والیبال را از نزدیک جویا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی عصر امروز با حضور در بیمارستان پیامبران، وضعیت صابر کاظمی بازیکن والیبال را از نزدیک جویا شد.

در این عیادت، وزیر ورزش و جوانان به صورت مفصل با دکتر جباری به گفت‌و‌گو پرداخت و پزشک کاظمی، آخرین وضعیت درمانی و پزشکی او را تشریح کرد.

دنیامالی همچنین با پدر کاظمی و فرهاد قائمی هم‌تیمی سابق صابر نیز به گفت‌و‌گو پرداخت.

عباس واحدی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز در این عیادت، دنیامالی را همراهی می‌کردند.

دنیامالی: مردم دعا کنند/ از هر لحاظ کنار خانواده‌اش هستیم

دنیامالی پس از عیادت از صابر کاظمی اظهار کرد: از همان ساعات اولیه که متوجه اتفاق تلخی که برای صابر کاظمی افتاده، قرار گرفتیم، هماهنگی‌های لازم را با سفارت ایران در دوحه انجام دادیم. ضمن این که رئیس فدراسیون والیبال هم پیگیری‌های لازم را انجام داد. با توجه به اینکه به طور دقیق از وضعیت صابر اطلاعی نداشتیم از دکتر جباری که پزشک حاذقی است، درخواست کردیم که به دوحه برود و از نزدیک شرایط را بررسی کند و در نهایت با درخواست خانواده‌اش کار‌های انتقال او به تهران انجام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر همه پزشکان در تلاش هستند تا بتوانند خبر خوب را به جامعه والیبال بدهد. نیاز به دعای خیر مردم داریم. متاسفانه شرایط خوب نیست، اما با این حال ناامید نیستیم و باید منتظر بمانیم. از هر امکانی برای تغییر شرایط صابر استفاده خواهیم کرد.

