شهروندخبرنگار ما فیلمی از توزیع بسته‌های نوشت افزار برای دانش‌آموزان نیازمند در مرکز سلامت روانی اجتماعی سراج در شهرستان کازرون استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز سلامت روانی اجتماعی سراج در شهرستان کازرون استان فارس با جمع‌آوری کمک‌های مردمی و مشارکت نیکوکاران، بسته‌های نوشت افزار برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار تهیه و توزیع کرد. این اقدام خداپسندانه با همراهی مردم نیکوکار به ثمر نشست. مرکز سلامت روانی اجتماعی جامعه‌نگر «سراج» که زیرمجموعه شبکه بهداشت و درمان کازرون می‌باشد، علاوه بر ارائه خدمات رایگان تخصصی به بیماران دارای اختلالات روانپزشکی، این بار در عرصه مسئولیت‌پذیری اجتماعی با تهیه بسته‌های آموزشی برای دانش‌آموزان نیازمند، گام بلندی در راستای عدالت آموزشی برداشت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

