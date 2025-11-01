باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -نعمت اله پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اعلام اینکه بعد از فراخوان برگزاری جشنواره ۵۳اثر به دبیر خانه ارسال شده بود گفت: از این تعداد ۲۶ اثر که ۱۶ اثر آن از ۱۴ شهرستان استان و ۱۰ اثر مختص تبریزبود به مرحله رقابت رسید و امروز از برگزیدگان جشنواره تجلیل شد.



وی افزود:در راستای سیاست‌های کلان وزارت ارشاد و توسعه عدالت فرهنگی هنرمندان و گروه‌های نمایشی ازشهرستان‌های مختلف استان با ارائه آثار متنوع خود، جلوه‌ای از پویایی و بالندگی تئاتر آذربایجان‌شرقی را به نمایش گذاشتند.

گفتنی است جشنواره امسال با هدف گسترش دسترسی هنرمندان به فرصت‌های تولید و اجرا، شناسایی استعداد‌های تازه ومعرفی برترین آثار نمایشی استان به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، از اول تا دهم آبان‌ماه در سالن‌های نمایشی تبریزبرگزار شد.