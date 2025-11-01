باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع دیپلماتیک ترکیه روز شنبه اعلام کردند که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول دیدار کرد.

این منابع گفتند که این دیدار بر وضعیت آتش‌بس در غزه و نیاز‌های بشردوستانه مداوم در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطین متمرکز بود.

از زمان آغاز مرحله اول توافق آتش‌بس غزه در ۱۰ اکتبر، حماس ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و بقایای ۱۹ نفر از ۲۸ نفر را که اکثر آنها اسرائیلی بودند، تحویل داده است. با این حال، اسرائیل ادعا کرد که یکی از اجساد دریافت شده با هیچ یک از اسرای فهرست شده آن مطابقت ندارد.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، اسرائیل از زمان آتش‌بس، ۲۱۱ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۵۹۷ نفر دیگر را زخمی کرده است.

اسرائیل مرحله دوم مذاکرات آتش‌بس را به بازگرداندن بقایای تمام اسرا مرتبط کرده است. حماس می‌گوید که این روند به دلیل ویرانی گسترده در غزه به زمان نیاز دارد.

مرحله اول این توافق شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی است. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر دارد.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در حملات خود به غزه بیش از ۶۸۵۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۶۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

