معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی قم با تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر نانوایی‌ها، بر لزوم رعایت نرخ‌نامه، وزن چانه نان و کیفیت آرد تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  سیدمصطفی دانش،معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی قم در جریان بازدید از چند نانوایی در سطح شهر قم با اشاره به لزوم رعایت نرخ‌نامه، وزن چانه نان و کیفیت آرد گفت: نظارت دقیق بر عملکرد نانوایی‌ها و اطمینان از عرضه نان باکیفیت و به قیمت مصوب به شهروندان مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه تامین نان سالم و باکیفیت از حقوق اولیه مردم به شمار می‌رود، اضافه کرد: با هرگونه تخلف در زمینه کم‌فروشی، گران‌فروشی یا استفاده از آرد نامرغوب به صورت جدی و قانونی برخورد خواهد شد.

دانش تصریح کرد: این بازدیدها در چارچوب برنامه‌های مستمر تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار، جلوگیری از تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

بازرسی‌های مستمر برای کنترل قیمت و کیفیت نان در قم

وی خاطرنشان کرد: استمرار این بازدیدها و همکاری مردم در گزارش تخلفات می‌تواند نقش موثری در بهبود عملکرد نانوایی‌ها و ایجاد تعادل در بازار ایفا کند.

در استان قم بیش از یک هزار نانوایی از جمله ۳۳۲ نانوایی سنگک، ۲۶۹ نانوایی لواش، ۱۸۱ نانوایی تافتون، ۱۴۹ نانوایی بربری و تعدادی واحدهای پخت نان‌های فانتیزی و مجتمع‌های تولید انواع نان وجود دارد که مردم نان روزانه مورد نیاز خود را از آن‌ها تامین کنند.

